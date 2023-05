Fin 2017, YouTube a introduit un format Reels dans le cadre de l'onglet Communauté. À destination de certains créateurs en fonction de leur nombre d'abonnés, ce format avait été annoncé comme l'adaptation à la sauce YouTube du populaire format des stories sur des réseaux sociaux.

Uniquement disponible sur mobile, ce énième clone a d'ailleurs été ultérieurement rebaptisé… YouTube Stories. De courtes vidéos qui expirent au bout de sept jours, avec notamment la possibilité d'ajouter des autocollants.

Outil de promotion pour une chaîne ou pour publier des mises à jour, les YouTube Stories n'ont pas fait beaucoup parler au final. Une discrétion qui est sans doute à l'origine de leur arrêt prochain. Qui plus est, c'est surtout aujourd'hui la place aux YouTube Shorts, dans un autre registre.

Date butoir le 26 juin prochain

" L'option permettant de créer une Story ne sera plus disponible à partir du 26 juin 2023. Les Stories publiées avant cette date expireront sept jours après leur publication initiale ", indique YouTube pour la mort des YouTube Stories.

Pour YouTube, les posts destinés à la communauté et même les YouTube Shorts sont désormais des alternatives aux YouTube Stories afin de permettre aux créateurs de partager et communiquer avec leur public. Des nouveautés en rapport sont prévues tout au long de cette année.

Selon YouTube, parmi les créateurs utilisant à la fois les posts pour la communauté et les Stories, les posts génèrent en moyenne " beaucoup plus de commentaires et de likes " que les Stories.