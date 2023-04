Apple fait souvent la une sur le Web notamment pour ses anciens appareils. On a ainsi vu, depuis quelques années un attrait particulier des collectionneurs pour la toute première génération d'iPhone sortie en 2007.

Aux enchères, on voit ainsi régulièrement des iPhone de première génération dépasser les milliers d'euros. Et pour ceux qui s'affichent dans leur emballage d'origine avec plastique de protection intact, les sommes peuvent s'envoler... On a ainsi vu certains modèles s'échanger pour 39 000 dollars il y a quelques mois, puis 63 000 dollars en février dernier...

Un iPhone à 40 000 dollars... qui ne vaut quasiment plus rien

Cette fois, c'est le Youtubeur Marques Brownlee qui a cassé sa tirelire pour acheter un iPhone de 2007 pour 40 000 dollars. Il s'agit d'une pièce de collection : un iPhone de première génération, dans son emballage intact, y compris le film plastique.

Article de collection que le Youtubeur a entrepris de déballer pour sa chaine... De quoi rappeler qu'à l'époque, Apple fournissait, en marge de l'iPhone, une chiffonnette, un câble, des écouteurs, mais également un dock et un chargeur.

Malheureusement et c'était prévisible : impossible d'utiliser l'appareil qui se veut dépassé. Si la batterie a pu être rechargée, impossible de dépasser la page de démarrage d'iTunes qui impose une connexion, mais qui refuse la synchronisation du fait d'un iOS dépassé.

Autre élément à prendre en compte : une fois ouvert, l'iPhone en question a automatiquement perdu la majorité de sa valeur.