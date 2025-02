Il n'apparait pour l'instant que comme un minuscule point lumineux dans le champ de vision des télescopes d'observation de grande envergure, mais d'ici 8 ans, il pourrait se présenter comme un risque pour une partie de l'humanité.

Baptisé 2024 YR4, il s'agit d'un astéroïde géocroiseur, qui s'approchera au plus proche de la Terre le 22 décembre 2032. Son passage pourrait être bien plus que proche, en réalité, il se peut que l'astéroïde s'écrase sur notre planète. Pour le moment, il y a 1,6% de probabilité que cela se produise, et contrairement à ce que l'on peut penser, le chiffre est inquiétant.

Selon la NASA, le risque est bas, mais loin d'être négligeable... Car pour l'instant, YR4 est très loin de la Terre, les observations et les calculs de trajectoires pourraient ainsi largement évoluer au fil des années, dans le bon comme dans le mauvais sens...

De fait, YR4 fait l'objet d'une surveillance accrue. Avec une dimension située entre 40 et 100 mètres de large, l'astéroïde pourrait se présenter comme un risque majeur s'il venait à tomber dans une zone habitée. Les dégâts pourraient d'étendre jusqu'à 50 km du point d'impact. Le dernier astéroïde de cette taille à avoir frappé la Terre et à avoir été enregistré remonte au début des années 1900, c'était à Toungouska en Sibérie.

Les experts indiquent que si YR4 venait à pénétrer l'atmosphère, il pourrait se briser en plusieurs morceaux avec un impact potentiellement équivalent à plus de 500 bombes nucléaires d'Hiroshima.

Le risque de collision sera affiné au fil des observations. Dans tous les cas, la situation relance l'importance de développer un système de prévention des risques liés aux astéroïdes. Plusieurs programmes sont engagés pour développer des protocoles de déviation. Un système de défense planétaire pourrait toutefois nécessiter encore plusieurs années pour être mis en place.