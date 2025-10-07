Face à une concurrence féroce, la marque chinoise Zeekr réplique en dotant son modèle de référence Zeekr 001 d'une mise à jour 2025 majeure. Au programme : architecture 900V, recharge ultra-rapide en 7 minutes, 925 chevaux et un intérieur repensé. Une offensive technologique claire pour repositionner son vaisseau amiral et reconquérir les parts de marché perdues.

Lancé en 2021, le Zeekr 001 s'est rapidement imposé comme le fer de lance de la marque premium du groupe Geely. Après avoir représenté près de 64 % des ventes mondiales de l'entreprise en 2023, ce shooting brake électrique a vu son étoile pâlir.

Les défis du marché électrique et une concurrence de plus en plus agressive ont érodé ses parts de marché, avec des ventes mensuelles chutant de plus de 10 000 à une fourchette de 2 000 à 4 000 unités.

Pourquoi une mise à jour si rapide ?

La principale menace n'est pas venue de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le lancement du Zeekr 007 GT, un break plus abordable et doté de technologies plus récentes, a provoqué un phénomène de cannibalisation.

Pour éviter que le 001 ne devienne une simple relique de son propre succès, Zeekr a dû réagir fermement. Cette mise à jour se veut donc une réponse stratégique et un rééquilbrage pour réaffirmer la supériorité de son modèle phare face à une concurrence interne devenue compliquée.

L'enjeu est de taille : redonner au Zeekr 001 un avantage technologique net qui justifie son positionnement tarifaire plus élevé et lui permette de se différencier clairement du reste de la gamme.

Une fiche technique qui impose le respect

Le cœur de cette refonte est sans conteste l'adoption d'une architecture 900V sur toute la gamme, un bond en avant significatif par rapport à la plateforme 800V précédente.

Cette évolution permet d'atteindre des performances de charge et d'accélération de premier ordre. La version à transmission intégrale (AWD) affiche une puissance combinée de 680 kW (925 ch), expédiant le 0 à 100 km/h en seulement 2,83 secondes pour une vitesse de pointe de 280 km/h.

Deux options de batterie sont proposées, d'une capacité de 95 kWh ou 103 kWh. La première autorise une recharge ultra-rapide de 10 % à 80 % en à peine sept minutes grâce à sa compatibilité 12C. La version propulsion (RWD), équipée de la batterie CATL Qilin, promet quant à elle une autonomie impressionnante de 810 km selon le cycle CLTC (cycle chinois).

Un habitacle transformé en salle de concert high-tech

L'expérience à bord n'est pas en reste, avec un intérieur baptisé "Starry Sky Concert Hall". L'habitacle se pare de cuir Nappa et de suède, tandis que la technologie prend une place centrale.

L'écran principal de 15,05 pouces est remplacé par une dalle de 16 pouces 3.5K, toujours rotative à 30 degrés. Il est épaulé par un combiné d'instruments de 13,02 pouces, un affichage tête haute à réalité augmentée de 39,3 pouces et un système audio immersif de 29 haut-parleurs.

Les systèmes de sécurité sont également mis à niveau avec le système G-Pilot H7. Celui-ci s'appuie sur 31 capteurs, dont un LiDAR, et est orchestré par la nouvelle puce Nvidia Drive Thor-U, qui développe une puissance de calcul de 700 TOPS.

Déjà en route vers les concessions chinoises pour un lancement le 11 octobre, la question demeure : cette démonstration de force suffira-t-elle à relancer la carrière du Zeekr 001, notamment sur le marché européen où elle n'est présente que dans quelques pays ?