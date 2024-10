Nintendo souffle un vent de fraicheur avec The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom. Le titre sorti en fin de mois dernier est salué par les critiques pour son nouveau système de jeu. C'est ainsi le premier volet de la franchise à ne pas mettre en avant Link comme personnage principal, mais bel et bien la princesse Zelda.

Si au tout début du jeu, les joueurs peuvent prendre en main une version plutôt puissante de Link le titre offre un twist majeur en faisant disparaitre ce dernier pour laisser le contrôle de la princesse Zelda. Celle qui est plus habituellement cantonnée au rang de personnage passif, voire victime, devient ainsi la principale héroïne du titre avec un gameplay totalement différent et novateur pour la saga.

Pourtant, il existe un glitch dans le titre qui permettrait malgré tout de jouer tout le jeu avec Link. Certes il est possible de changer de personnage pour incarner Link dans le titre, mais cela consomme des ressources qui se veulent assez rares pour limiter le recours au héros masculin.

Ceci étant, avec une certaine manipulation décrite dans une vidéo, il est possible de faire planter le jeu et de réapparaitre avec Link pour le conserver tout le reste du jeu... Alors certes, Link est sans doute plus fort au combat que la princesse, mais il ne dispose pas du sceptre de Tri et ne peut donc pas sauvegarder les échos... Nintendo ayant pensé tout son level design pour la princesse et les interactions avec les échos, il ne sera pas forcément possible de progresser avec Link.