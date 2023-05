Sorti vendredi dernier, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom était sans doute LE jeu le plus attendu de la Nintendo Switch de l'année. Après un Breath of the Wild magistral, les joueurs étaient impatients de retrouver les aventures de Link et de partir à nouveau à la conquête d'Hyrule.

S'il était évident que le jeu serait un succès, Nintendo a bel et bien réussi son pari : en France, le titre s'est déjà vendu à plus de 500 000 exemplaires, un demi-million de joueurs peuvent ainsi profiter du titre.

Mieux encore, le chiffre avancé ne concernerait que les ventes du titre en édition physique et non les versions dématérialisées. Les ventes s'annoncent donc encore plus importantes pour Nintendo qui peut déjà parler de véritable succès. D'ailleurs, on ne devrait pas en savoir davantage puisque Big N ne communique pas sur les volumes de ventes de son Nintendo e-Shop.

Face à cet engouement, les grandes enseignes spécialisées dans les produits culturels et jeux vidéo annoncent déjà qu'il faudra s'attendre à des ruptures de stock. Si Nintendo a assuré faire son maximum pour livrer le titre, il se pourrait que les ruptures contraignent certains utilisateurs à pencher vers la version dématérialisée.

Il se pourrait que Zelda Tears of the Kingdom s'impose comme le jeu le plus vendu de l'année : sur Switch, mais aussi plus globalement sur l'ensemble du marché du jeu vidéo.