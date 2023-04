La sortie d'un nouvel épisode de Zelda est toujours un événement, et celle deThe Legend of Zelda : Tears of the Kingdom fait déjà énormément parler d'elle. Entre émerveillement et critiques, le titre de Nintendo est loin de laisser indifférent.

Big N vient d'ailleurs de publier une nouvelle vidéo de son titre à un mois de son lancement. Le jeu se présente comme la suite de Breath of the Wild sorti il y a 6 ans déjà. Cette dernière bande - annonce met d'emblée en lumière le gamepley plus "vertical" promis par Nintendo avec diverses plateformes en suspension dans les airs, mais également Link qui plonge tête la première depuis le ciel vers le sol d'Hyrule.

On découvre ainsi plusieurs zones de la carte, des villages et un sentiment d'ouverture avec de grands espaces et une vue qui se perd jusqu'à l'horizon.

Exploration, combats, énigmes, la vidéo met en avant les différents aspects du titre, mais également nouveaux équipements, nouvelles capacités, mécaniques et interactions. Un trailer pour le moins épique qui permet également de voir la princesse Zelda, mais également le principal antagoniste Ganondorf ainsi que Sidon.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est attendu en exclusivité sur Switch le 12 mai 2023.