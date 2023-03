Les fans de la franchise Zelda sont de plus en plus impatients : le prochain vole majeur de la saga approche à grands pas. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sortira le 12 mai prochain, et pour s'assurer de disposer du titre, des précommandes sont en place depuis quelques semaines.

L'édition collector du jeu a beaucoup fait débat jusqu'ici pour son contenu d'une part, mais aussi du fait que l'on assiste au retour des scalpers qui réservent plusieurs packs afin de spéculer. Si bien que les stocks arrivent au compte goutte et qu'il ne faut que quelques secondes pour que tout soit réservé.

Une collector qui pose de plus en plus de problèmes

Pour rappel, l'édition collector de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est facturée 129,99€, un prix supérieur à ce que l'on constate habituellement chez Nintendo.

Désormais, l'édition fait un peu plus débat puisque c'est Amazon qui aurait annulé certaines précommandes. Amazon ne préviendrait même pas les joueurs et le jeu disparaitrait tout simplement de la liste des précommandes. La situation est déconcertante pour les joueurs et inquiète : Amazon est un vendeur de confiance qui sécurise ses stocks longtemps à l'avance, et le geste pourrait se répéter ainsi sur nombre de petits revendeurs si le problème se situe au niveau de la production et de Nintendo.

Amazon finit par contacter les acheteurs concernés le lendemain expliquant que les stocks sont limités et que seuls les premiers acheteurs seront servis et ajoutant que le fournisseur n'est pas en mesure de fournir à Amazon les quantités prévues...

La situation pourrait toutefois changer d'ici la sortie du titre, à condition que Nintendo prenne le sujet en main.