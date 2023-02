Attention ! Si vous attendez Zelda Tears of the Kingdom avec impatience, gare aux informations que vous pourriez trouver ci et là sur la toile.

En effet, l'Artbook officiel du jeu a fuité dans son intégralité sur la toile. Mis en ligne sur la plateforme Reddit, l'ouvrage a été totalement scanné et est tombé entre les mains de centaines d'internautes.

L'artbook dans la nature

Depuis, les spoils se multiplient ainsi sur de nombreux sites et sur les réseaux sociaux. Le contenu scanné est en japonais et révèle nombre de mécaniques et éléments du jeu. L'accès à ce type d'ouvrage peut gâcher le plaisir de la découverte du jeu, c'est pourquoi nous avons choisi de ne rien partager dans nos colonnes.

Rappelons que le jeu est prévu pour une sortie fixée au 12 mai 2023 exclusivement sur Nintendo Switch.