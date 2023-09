Contrairement à son grand frère Breath of the Wild, Zelda Tears of the Kingdom n'aura droit à aucun DLC. L'information a récemment été partagée par le producteur du jeu, Eiji Aonuma auprès de Famitsu.

Selon le producteur il n'y aurait pas besoin de proposer un quelconque DLC sur le titre puisque "nous avons le sentiment d'avoir déjà tout exploité et épuisé toutes les possibilités de gameplay dans cet univers".

Un monde déjà épuisé ?

Il était déjà étonnant de voir Breath of the Wild profiter de contenu additionnel alors qu'une suite était prévue de longue date. Cette fois, Nintendo pense avoir fait le tour du monde créé avec le jeu original :

"Si nous avons décidé de développer une suite, c'est parce que nous pensions qu'il y avait encore un intérêt à proposer un nouveau gameplay dans cette vision que nous avions d'Hyrule. Si nous venions à trouver une raison convaincante, nous pourrions éventuellement revisiter ce monde une fois de plus. Qu'il s'agisse d'une autre suite ou d'un titre totalement nouveau, je pense que le prochain jeu devra proposer une expérience complètement inédite."

Il est malgré tout étonnant d'entendre Nintendo souhaiter en finir avec ce qui se présente comme l'un des titres les plus rentables pour la marque ces dernières années. Les bases installées sur Breath of the Wild, confirmées sur Tears of the Kingdom ont offert une nouvelle couche de liberté aux joueurs avec des possibilités de création très larges et un gameplay modulaire et évolutif.