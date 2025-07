Zendure, acteur majeur de l'innovation en énergie solaire, célèbre l'Amazon Prime Day 2025 avec des offres exclusives. Jusqu'au 20 juillet, profitez de réductions sur une sélection de solutions de stockage d'énergie sur leur boutique Amazon et aussi sur le site officiel de la marque.

À cette occasion, découvrez les deux nouveaux systèmes de stockage d'énergie Zendure innovants basés sur l'IA : le SolarFlow 800 Pro et le SolarFlow 2400 AC.

Zendure SolarFlow 2400 AC et SolarFlow 800 Pro

Le SolarFlow 800 Pro est le premier système de stockage d'énergie piloté par l'IA.

Il intègre un micro-onduleur, un contrôleur de concentrateur et une batterie dans un design tout-en-un compact. Sa batterie de 1,92 kWh peut être étendue jusqu'à 11,52 kWh, et il supporte jusqu'à 2640 W d'entrée solaire pour fournir plus de 2300 kWh par an.

Il se distingue par un démarrage à basse tension de 14 V pour des performances en cas de faible luminosité, la technologie GanZen au nitrure de gallium (GaN) pour une efficacité de charge de 96%, et un système 48 V qui réduit les pertes d'énergie de 25%. De plus, ses modes hors réseau peuvent fournir jusqu'à 1 000 W, assurant une alimentation ininterrompue des appareils essentiels pendant les pannes.

Le SolarFlow 800 Pro est proposé à seulement 959 € sur Amazon et sur le site officiel.

Le SolarFlow 2400 AC est la première solution de stockage d'énergie légère, couplée au courant alternatif et pilotée par l'IA, destinée aux ménages équipés de systèmes photovoltaïques sur leur toit.

C'est une solution prête à l'emploi idéale pour ceux qui n'ont pas de système de stockage existant ou qui cherchent à réduire leurs coûts d'électricité grâce à la tarification en fonction de l'heure de consommation. Il s'agit d'un système couplé au courant alternatif qui s'associe à un micro-onduleur et à un concentrateur sans modification du câblage, fournissant jusqu'à 2 400 W de puissance bidirectionnelle AC à partir d'une batterie AB3000X de 2,88 kWh, extensible jusqu'à 17,28 kWh. Il intègre une technologie de troisième génération au carbure de silicium (SiC) pour une efficacité AC allant jusqu'à 96,5% et un rendement hors réseau de 2 400 W. Sa conception légère et modulaire simplifie l'installation et s'adapte aux demandes croissantes d'énergie.

Le SolarFlow 2400 AC + batterie AB3000X est disponible à seulement 1438 € sur Amazon et également sur le site officiel.

Les deux produits, SolarFlow 800 Pro et SolarFlow 2400 AC, sont équipés du module d'intelligence artificielle ZENKI. Ce système de gestion de l'énergie domestique (HEMS) intelligent prédit, planifie et optimise les flux d'énergie. ZENKI apprend des données d'utilisation, analyse les prévisions météorologiques, la capacité de la batterie et les tarifs dynamiques de plus de 700 fournisseurs européens pour créer un plan énergétique personnalisé. Grâce à des ajustements précis en temps réel, ZENKI peut permettre d'économiser jusqu'à 42% sur les factures d'énergie.

On peut également trouver les packs suivants à prix spécial sur Amazon et le site officiel :

Packs Zendure : les offres spéciales Amazon

Optimisez votre production et consommation d'énergie solaire avec ces packs complets disponibles sur Amazon :

SolarFlow 800 Pro + Zendure Smart Meter 3CT : ce pack, à seulement 959 € , est parfait pour suivre et gérer votre consommation solaire avec précision.





ce pack, à seulement , est parfait pour suivre et gérer votre consommation solaire avec précision. SolarFlow 800 Pro + 4 panneaux bifaciaux 500 W : pour un prix réduit de seulement 1439 €, équipez-vous d'un système complet avec quatre panneaux solaires qui captent la lumière des deux côtés pour une efficacité maximale.





pour un prix réduit de seulement équipez-vous d'un système complet avec quatre panneaux solaires qui captent la lumière des deux côtés pour une efficacité maximale. Hyper 2000 + AB2000X + 4 panneaux bifaciaux 430 W : à seulement 1359 €, cette solution robuste vous assure une autonomie énergétique avec une batterie performante et des panneaux solaires de qualité.

Et n'oubliez pas d'utiliser le code E32HJU48 pour une réduction supplémentaire de 8 % sur ces offres Amazon !

Packs Zendure : les offres exclusives sur le site officiel français

Découvrez des promotions uniques sur le site officiel, directement sur la page dédiée au Prime Day de Zendure.