Zendure, le spécialiste du stockage d'énergie, célèbre Noël jusqu'au 31 décembre en cassant les prix de ses systèmes SolarFlow avec jusqu'à 51% de réduction. Pour aider les foyers à faire face à la flambée des coûts énergétiques cet hiver, la marque propose des solutions accessibles pour balcons et toits. C'est le moment idéal pour investir dans une énergie propre et réduire durablement vos factures, que vous viviez en maison ou en appartement.

Voici quelques produits phares de ce Noël, suivis d'un récapitulatif des différents bundles disponibles.

1 : SolarFlow 2400 AC : la solution de stockage idéale pour les panneaux sur toiture

Vous avez déjà des panneaux solaires ? Ajoutez-y le stockage sans tout changer. Le SolarFlow 2400 AC se connecte en courant alternatif (AC) à votre installation actuelle.

Puissance : fournit jusqu'à 2 400 W en bidirectionnel (charge/décharge).

Sécurité : assure une alimentation de secours fiable en mode hors réseau.

Évolutif : si 8,64 kWh ne suffisent pas, vous pourrez encore ajouter des batteries (jusqu'à 6 au total).

L'offre de Noël : le système complet avec 3 batteries AB3000X (total : 8,64 kWh) est à 2 577 €. On peut également trouver le pack avec une seule batterie AB3000X (2 880 Wh) à 1 199 € au lieu de 1 798 €.

2 : SolarFlow 800 Plus : une station de stockage solaire haute efficacité et évolutive

La SolarFlow 800 Plus se distingue par une conception optimisée pour le rendement : sa batterie LiFePO4 48V réduit les pertes de 25 %, tandis que ses deux MPPT (750 W) et son démarrage dès 14V assurent une production accrue en faible luminosité.

Capacité : 1,92 kWh de base, extensible jusqu'à 11,52 kWh (5 batteries extra).

Polyvalence : supporte jusqu'à 1000 W d'entrée AC depuis le réseau.

L'offre de Noël : la SolarFlow 800 Plus est à 480 € avec la remise au panier au lieu de 978 €. Et pour 1 € de plus, vous pouvez ajouter le compteur intelligent 3CT.

3. SolarFlow 800 Pro : le monstre de puissance pour balcon

Le modèle Pro se distingue par sa capacité à gérer une installation solaire massive : ses 4 trackers MPPT acceptent jusqu'à 2 640 W de panneaux solaires ! Doté de la technologie GaN pour une efficacité de 96 % et d'une batterie extensible (de 1,92 à 11,52 kWh), c'est le système ultime pour maximiser votre autoconsommation sans perte d'énergie.

L'offre de Noël : le kit SolarFlow 800 Pro + batterie AB2000X (1 920 Wh) est proposé à 1 438 € au lieu de 2 198 €. Le compteur intelligent 3CT vous est également offert au panier. Vous pouvez aussi trouver le pack sans batterie mais avec 4 panneaux solaires bifaciaux 440 W (2 288 Wp) à 959 € au lieu de 1 917 €.

4. Système intelligent de gestion énergétique Zenki HEMS : automatisez vos économies avec la nouvelle mise à jour

Le système Zenki HEMS franchit un cap en décembre en intégrant la gestion intelligente des tarifs d'électricité.

Gros consommateurs : il synchronise le fonctionnement de votre pompe à chaleur et de votre voiture électrique avec les heures creuses ou les périodes de prix négatifs.





il synchronise le fonctionnement de votre pompe à chaleur et de votre voiture électrique avec les heures creuses ou les périodes de prix négatifs. Petit électroménager : grâce à des prises intelligentes, il pilote aussi vos machines à laver et radiateurs d'appoint. C'est la solution idéale pour réduire votre facture sans y penser, en transformant votre installation solaire de balcon en gestionnaire d'énergie global.

Le récapitulatif des bundles Zendure

1. SolarFlow 2400 AC

La nouvelle génération de SolarFlow, plus puissante.

2. Hyper 2000

Le système tout-en-un bi-directionnel.

3. SolarFlow 800

L'entrée de gamme efficace avec panneaux et / ou batteries supplémentaires.

4. SolarFlow 800 Pro

La version professionnelle avec gestion avancée.

5. SolarFlow 800 Plus

Le juste milieu performance/prix.

Passez au vert pour les fêtes ! Avec cette campagne de Noël, Zendure vous offre l'opportunité de célébrer une fin d'année plus écologique et de démarrer 2026 sous le signe de la durabilité. Ne manquez pas ces offres exclusives : rendez-vous dès maintenant sur Zendure.fr ou sur la boutique Amazon de la marque pour en profiter.