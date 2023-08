Asus a récemment dévoilé le Zenfone 10, un smartphone orienté vers le haut de gamme à l'équipement solide qui vient concurrencer les smartphones premium sur le terrain du prix.

À moins de 800€, le smartphone embarque un écran AMOLED de 5,92 pouces Full HD+ en 144 Hz et HDR10+, un SoC très performant Snapdragon 8 Gen 2 associé à 8 ou 16 Go de RAM, du stockage en UFS 4.0 et une partie photo à base de capteur 50 MP avec stabilisation optique 6 axes.

Plus globalement, la gamme Zenfone est généralement appréciée des utilisateurs pour son équipement proposé à des prix honnêtes. Avec le Zenfone 10, Asus a souhaité marquer les esprits en misant sur un appareil compact doté d'un écran de moins de 6 pouces de diagonale alors que la taille des appareils a tendance à s'envoler de plus en plus et d'approcher les 7 pouces.

Vers la disparition de la gamme Zenfone

Malheureusement, il se murmure qu'Asus serait sur le point d'enterrer sa gamme Zenfone. Selon plusieurs médias originaires de Taïwan, Asus aurait entamé une restructuration organisationnelle entrainant un plan de licenciement au niveau de la branche PC en Chine et à Taïwan. Dans un premier courrier, la marque indiquait que le personnel concerné devait être réorienté vers les divisions Zenfone et ROG Phone, mais il a été finalement décidé de procéder à des licenciements.

Et pour cause : la branche Zenfone serait également concernée par cette restructuration : Asus aurait décidé de stopper au moins temporairement ses activités, signalant que le Zenfone 10 pourrait ainsi être le dernier smartphone de la gamme.

L'équipe dédiée au Zenfone devrait être réorientée vers d'autres divisions du groupe, et sans doute au sein de l'équipe ROG.

Asus conserverait ainsi, sur le marché du mobile, uniquement sa gamme ROG Phone. Situation étonnante quand on sait que l'a marque s'oriente vers un marché de niche, celui des smartphones dédiés aux joueurs.