Valve n'était pas la première marque à lancer une console portable à l'allure de Switch avec des composants de PC, mais il faut avouer que le Steam Deck a démocratisé le format, avec un succès colossal amenant d'autres géants du secteur à se lancer sur ce segment.

Après Valve, ASUS, Lenovo ou encore MSI, c'est au tour de Zotac, un fabricant de cartes graphiques et Mini PC de se lancer sur ce form factor.

ZOTAC a ainsi confirmé via un rapide message sur les réseaux qu'une nouvelle console portable était en préparation. Nouvelle oui, parce que Zotac proposait déjà une console, la Gaming Zone, qui n'est pas vraiment parvenue jusqu'en Europe.

Il s'agissait de la première console du genre à embarquer un écran AMOLED, avant le Steam Deck OLED. Malgré un prix assez imposant de 850€ combiné à un lancement dans un nombre limité de zones, la machine a suffisamment séduit pour que ZOTAC renouvelle le tir, avec une nouvelle configuration techniquement plus poussée.

Sans grande surprise, la nouvelle Gaming Zone se penchera vers les solutions proposées par AMD, le fondeur ayant bien senti le filon des APUs orientés vers les consoles de jeu.

La machine proposera donc un APU qui embarquera des coeurs CPU Zen 5 et GPU RDNA 3.5. On ne sait pas encore s'il s'agira d'un APU de gamme Strix Point, Krackan Point ou Strix Halo...

On peut s'attendre à du stockage SSD PCIe Gen 4 de 1 To avec 16 Go de LPDDR5X-8500. L'écran n'évoluerait pas et resterait donc sur une dalle AMOLED 7 pouces. Il faudra attendre le CES de Las Vegas pour en savoir davantage et notamment concernant la date de lancement et le prix qui pourrait encore s'envoler un peu plus.