ADO D30 et D30C : deux nouveaux VTT électriques disponibles aujourd'hui !

La marque ADO, A Dece Oasis, a été fondé par M. Sen qui souhaitait améliorer l'expérience de transport urbain. L'entreprise s'est engagée à créer des moyens de transport écologiques. La marque ADO a été créée en 2020 et aujourd'hui, ils nous présentent deux vélos électriques.

On met donc en avant les deux VTT électriques D30 et D30C qui est doté de deux roues pneumatiques de 27,5 x 1,95". La structure est en aluminium affiche un poids de 29,5 kg et permet de supporter un poids maximal de 120 kg. On note aussi à l'avant et à l'arrière deux freins à disque hydrauliques permettant une faible distance de freinage.

Le D30 est doté d'un dérailleur de la marque Shimano avec 11 vitesses comparé au D30C qui n'en possède que 9. Ils sont tous les deux dotés d'un moteur sans balais de 250 W certifié CE qui est accompagné d'une batterie de 10,4 A offrant une autonomie maximale de 90 km, parfait pour une très belle journée d'aventure. Sur la fourche avant, vous profitez d'amortisseur qui vous offrent une conduite agréable.

Ils sont aussi dotés de la technologie G-Drive qui permet de reconnaitre le terrain et d'adapter l'utilisation pour faire des économies d’énergie comme l'arrêt de l'assistance lors de descente. Vous pouvez aussi passer du mode full électrique en assistance rapidement.

Pour finir, ils sont dotés d'un écran LED qui permet d'afficher votre autonomie, la vitesse, ou encore les kilomètres parcourus. Sous l'écran, un port USB est présent afin de brancher une caméra comme la Insta360 ou charger votre smartphone. À noter aussi que le vélo possède un antidémarrage pour lutter contre le vol.

Vous pouvez vous procurer le VTT ADO D30 à 1899 € sur le site officiel de ADO et le VTT D30C à 1499 €.

Pour son premier mois de lancement, donc jusqu'au 23 mars 2022, vous pouvez avoir une chance de gagner la caméra Insta360 Go2 XE d'une valeur de 369 € lors de votre achat d'un VTT et de gagner automatiquement un casque et un antivol.

Vous pouvez aussi trouver sur Banggood les deux VTT, sur Amazon pour le D30 et D30C ou encore le D30 sur AliExpress et aussi le D30C.