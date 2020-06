Adobe rappelle la mort de Flash Player (au cas où...)

La décision a été prise trois ans à l'avance et Adobe la rappelle. La fin de vie de Flash Player, c'est le 31 décembre 2020.

Depuis le début de ce mois de juin, Adobe publie sur son site une page pour signaler que la fin de vie de Flash Player est désormais proche. C'est évidemment un rappel, puisque l'annonce initiale remonte à l'été 2017.

Quoi qu'il en soit et pour ceux qui n'ont pas encore délaissé Flash Player, la date butoir a pour rappel été fixée au 31 décembre 2020. Flash Player ne verra donc officiellement pas l'année 2021 et Adobe supprimera en plus de son site, toutes les pages de téléchargement de Flash Player.

Pour le moment et jusqu'à la toute fin 2020, les correctifs de sécurité continuent d'être prodigués pour Flash Player. Les navigateurs web ont déjà largement diminué la visibilité de Flash Player et ils supprimeront tout support juste avant ou avec le début de l'année 2021.

D'après les chiffres de W3Techs, la technologie Flash est encore utilisée côté client comme langage de programmation par 2,6 % de tous les sites web. W3Techs se base sur l'analyse de dix millions de sites en fonction de la popularité de classements comme Alexa.