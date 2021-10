Adobe Photoshop s'installe dans les navigateurs avec une version Web

Adobe vient de finaliser l'intégration de son service de retouche photo Photoshop dans le Web.

Le service est actuellement proposé dans le cadre d'une bêta publique et c'est Adobe Illustrator qui emboitera le pas prochainement, mais dans une bêta privée cette fois.

Il deviendra donc prochainement possible de travailler sur Photoshop directement depuis son navigateur, cela implique plusieurs changements de taille pour les utilisateurs. D'une part, le logiciel sera plus facilement disponible, d'autre part il n'y aura plus besoin de disposer d'un ordinateur puissant puisque tout sera décentralisé vers les serveurs d'Adobe.

Malheureusement, Adobe a déjà précisé que toutes les fonctionnalités présentes dans la version logicielle de Photoshop ne seraient pas intégrées à la version Web, sans les mentionner pour l'instant.

La nouvelle devrait satisfaire les utilisateurs qui disposent de plateformes jusqu'ici non supportées ou pas totalement par Photoshop, on pense notamment aux Chromebooks. Par ailleurs, Adobe vise avant tout le travail collaboratif avec son offre : il deviendra plus facile de travailler à plusieurs sur un même fichier depuis la version Web, mais là encore Adobe n'a pas donné de précisions.