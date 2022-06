Adobe : Photoshop en version Web va devenir gratuit

C'est justement parce qu'il n'y a pas que les professionnels qui ont de plus en plus recours à la suite Photoshop qu'Adobe cherche actuellement à changer de formule.

Depuis sa mise à disposition sur le marché, Adobe Photoshop s'impose comme une référence dans la retouche d'images. Qu'il s'agisse de montages basiques à la retouche professionnelle, le logiciel est l'un des plus populaires dans le domaine... Mais voilà, avec un prix particulièrement élevé, le logiciel est également l'un des plus piratés.

C'est pour cela qu'Adobe avait déjà changé son fusil d'épaule il y a quelques années en basculant ses services au sein de la suite creative Cloud, des logiciels inscrits dans le Cloud et proposés selon une formule par abonnement avec divers niveaux. La formule proposait ainsi un accès moins cher à Photoshop, sans véritablement réussir à endiguer le piratage pour autant.

Avec la montée en puissance des smartphones, tablettes et Chromebooks, Adobe avait déjà déployé Photoshop en version Web pour permettre aux utilisateurs de bénéficier du logiciel même s'ils ne disposaient pas de la puissance nécessaire à travailler directement sur leur machine... Là encore, l'offre restait payante, mais cela devrait prochainement changer.

Adobe révise ainsi son modèle économique et devrait proposer une version gratuite de Photoshop en version Web. La marque bascule ainsi vers le freemium au fil d'une version simplifiée de Photoshop qui sera donc gratuite pour tous.

L'idée est de permettre aux utilisateurs d'utiliser des fonctionnalités de base et de s'essayer à la prise en main du logiciel, avant de, pourquoi pas, basculer vers une formule plus complète et payante.

Des tests sont en cours au Canada : un simple compte Adobe suffit à accéder à l'outil en ligne.

Reste à savoir quelles fonctionnalités seront réservées à la version payante et si le logiciel proposé sait répondre aux besoins des utilisateurs.