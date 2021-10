Age of Empires IV : 40 minutes de gameplay en vidéo

Microsoft et Relic Entertainment viennent de partager une vidéo de 38 minutes de gameplay d'Age of Empires IV.

Relic Entertainement vient de partager une vidéo assez complète d'Age of Empires IV qui se concentre sur le gameplay. Dans une partie du jeu de stratégie, on assiste à l'opposition de la France à la Chine.

L'occasion de découvrir les mécaniques de progression reprises des anciens titres et de profiter également des quelques nouveautés, mais ce sont surtout les graphismes qui nous hypnotisent dans cette vidéo : impeccables et plutot détaillés compte tenu du type de jeu.

La progression des constructions est particulièrement intéressante et détaillée, tout comme les effets des hommes sur le paysage et notamment la formation progressive des routes ou même des cultures.

On découvre également les avantages de chaque civilisation qui sera proposée au sein du titre, et les piliers de chacune lui permettant d'évoluer plus ou moins vite dans certains arcs.

Age of Empires IV est prévu sur PC uniquement pour l'instant, avec une date de sortie fixée au 28 octobre.