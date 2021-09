Age of Empires IV : quelle configuration pour y jouer ?

Après plusieurs années d'attente, Age of Empires IV sortira finalement le 28 octobre prochain. Le titre profite d'ailleurs actuellement d'un technical Stress Test ciblé sur le multijoueurs pour permettre à Microsoft de peaufiner le titre avant sa sortie définitive.

Microsoft partage ainsi la les prérequis pour son titre, qui sera une exclusivité Xbox PC et consoles. La bonne nouvelle, c'est que le titre s'annonce peu gourmand et devrait ainsi être lancé depuis des configurations très modestes disposant d'un iGPU.

Configuration minimale :

- Processeur : Intel Core i5-6300U ou AMD Ryzen 5 2400G

- Carte graphique : Intel HD 520 ou AMD Radeon RX Vega 11

- Mémoire : 8 Go

- Stockage : 50 Go



Configuration recommandée :

- Processeur : Intel Core i5 à six coeurs ou AMD Ryzen 5 1600

- Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 970 ou AMD Radeon RX 570

- Mémoire : 16 Go

- Stockage : 50 Go

Le titre sera proposé à la fois sur Steam et sur le Microsoft Store.