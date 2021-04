Age of Empires IV : Microsoft dévoile enfin du gameplay !

Microsoft l'avait promis : Age of Empires IV s'est offert une vidéo de présentation de gameplay et dévoilé quelques-uns de ses aspects.

C'est lors de l'événement Age of Empires IV : Fan Preview que Microsoft a partagé des détails concernant le prochain volet de la saga mythique, et dévoilé du gameplay. Plusieurs vidéos ont ainsi été diffusées pour présenter diverses configurations de combats et de progression dans le jeu.

On a ainsi pu découvrir la construction de bâtiments, la chasse et cueillette, ainsi que la récupération des ressources pour étendre son royaume et développer sa civilisation... Mais aussi des phases d'exploration et de combats.

On découvre des décors assez détaillés et surtout un jeu de lumière qui donne une vie toute particulière au titre. Les animations de construction sont particulièrement bien réalisées également.

Sont également présentées quelques factions, notamment les Mongoles et Chinois ayant pour avantage de pouvoir déplacer facilement leurs campements et de préparer des embuscades en se camouflant dans les bois. On découvre également les factions indiennes et anglaises du moyen âge ainsi que des batailles impliquant des centaines d'unités à l'écran.

Les combats se feront également sur l'eau avec un ensemble d'unités navales. Microsoft précise que 4 campagnes historiques seront jouables . Sans date précise, le titre devrait sortir dans le courant de l'automne 2021.