Age of Empires IV : Microsoft donne rendez-vous le 10 avril pour du gameplay

Microsoft a fait ressurgir tout un tas de souvenirs lors de sa conférence X019 en officialisant le développement d'Age of Empires IV, un des STR les plus mythiques qui soit.

Mais depuis cette annonce, peu d'informations supplémentaires ont été partagées par Microsoft. La situation sera corrigée dès le 10 avril prochain à 18h00 puisque Microsoft a annoncé un événement dédié Age of Empires Fan Preview.

L'événement prendra la forme d'une diffusion de 30 minutes pendant laquelle Microsoft présentera enfin du gameplay sur le jeu, dévoilera les civilisations présentes et présentera plus en profondeur le mode campagne. Microsoft évoque également des surprises pour les joueurs d'Age of Empires 2 et 3 Definitive Edition.

La diffusion sera à suivre en live sur Ageofempires.com, YouTube, Facebook et Twitch. Rappelons que le jeu n'a toujours pas de date de sortie officielle, chose que Microsoft pourrait corriger lors de l'événement.