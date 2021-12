Age of Empires IV nerf les Français

Age of Empires 4 vient de profiter d'un patch imposant dans lequel plusieurs bugs sont corrigés, mais aussi qui vient rééquilibrer les forces en diminuant la puissance de la civilisation française.

Le 29 novembre, Microsoft a publié un patch à destination d'Age of Empires 4 dont le contenu se dévoile et se constate progressivement lors des parties.

Dans un long communiqué, on détaille ainsi les ajustements et correctifs mis en place, mais c'est finalement en jeu que l'on constate l'une des modifications les plus importantes : le nerf des Français.







Considérés comme bien trop puissants dans la configuration initiale du titre, les Français ont ainsi subi un nerf conséquent afin de rétablir un certain équilibre entre les différentes factions disponibles.

La civilisation française était jusqu'ici l'une des plus jouées pour plusieurs raisons : elle se veut relativement simple à prendre en main et excelle sur plusieurs fronts. Ainsi la cavalerie est trop facilement accessible et trop puissante face aux autres unités adverses.

Capable de se soigner elle-même sur le champ de bataille après avoir réalisé les recherches nécessaires, la cavalerie faisait par ailleurs face à des lanciers jugés trop faibles. Microsoft a donc fait le choix de rendre les lanciers plus forts pour mieux affronter la cavalerie française qui elle, n'a pas vraiment changé.

Les Français voient également quelques nerfs s'inviter sur certaines unités comme les unités maritimes dont l'armure a été diminuée ou la portée du ribaudequin qui a été réduite. L'arbre technologie des Français a également subi quelques retouches.

Plus que jamais, Microsoft souhaite peaufiner son titre et le rendre agréable pour les joueurs en ligne, en espérant que le jeu s'invite rapidement dans les compétitions d'Esport.