Agence web : maximiser la visibilité de son site internet avec le référencement naturel [Sponso]

La création d’un site internet nécessite la mise en place de procédés et techniques qui lui permettront d’obtenir de la visibilité. Si la création de campagnes sponsorisées Adwords est une solution de court terme en matière de marketing digital, il est également nécessaire de prévoir une stratégie de plus long terme : c’est le propre du référencement naturel.

Travailler le référencement naturel d’un site internet a-t-il encore un intérêt ?

Gagner en visibilité grâce au référencement naturel

Pendant longtemps, il eut été facile d’obtenir de la visibilité rapidement avec le référencement naturel. Or, depuis quelques années, Google a développé des algorithmes de plus en plus performants et donc de plus en plus exigeants. Outre la pertinence d’une page web par rapport à une autre, Google a diversifié et enrichit les critères qui lui permettent de classer les pages web dans les pages de recherche.

En effet, Google a durci ses critères en privilégiant également les sites internet qui étaient dits populaires. Autrement dit, Google a fait le choix de privilégier des sites à forte autorité : les sites dits « populaires » bénéficient d’une certaine crédibilité et fiabilité de part leur récurrence sur le Web et donc par le nombre de références qui y sont faites. C’est pourquoi, le travail de référencement hors site (netlinking) est devenu aussi important (voire plus important) que le travail de référencement on-site pour obtenir du trafic de source organique.

Encore aujourd’hui, devons-nous miser sur le SEO ?

Le référencement naturel est un domaine en perpétuelle évolution. L’origine de cette évolution est autant du côté des adaptations algorithmiques de Google, qu’au niveau des transformations dans le comportement des utilisateurs. À ce niveau le référencement SEO* ne laisse pas la place à l’inactivité. Faire le choix du SEO encore aujourd’hui, c’est miser sur une visibilité ultra ciblée qui va générer un trafic pertinent sur un site web.

En effet, miser sur le SEO, c’est aussi savoir diversifier ses contenus ainsi que ses types de contenus pour aller chercher les utilisateurs là où ils sont grâce à une analyse poussée de son environnement. Il est nécessaire d’envahir le Web de sa marque pour obtenir des retombées, mais attention à ne pas tomber dans le spam. C’est là où le référencement naturel doit être le dénominateur commun de l’ensemble des actions de communication d’une stratégie digitale d’entreprise.

Une nouvelle forme de référencement ?

Comme nous venons de le voir, s’il y a bien un domaine en webmarketing où la remise en question est perpétuelle, il s’agit bien du référencement naturel. Étudier, mettre en place, évaluer, ajuster : le référencement naturel est un travail sans fin qui demande rigueur et pragmatisme.

En effet, le référencement d’un site va dépendre des champs d’optimisation dont Google est à l’origine en fonction de la définition de ses cibles. L’arrivée des nouvelles technologies de l’information et de la communication, accompagnée de la modification du comportement des utilisateurs ont amené le SEO à se renouveler : pour une nouvelle forme de référencement ?

L’avènement du mobile-first

L’ordinateur n’est plus le seul et unique moyen pour accéder au web. En effet, les smartphones ont pris le relai et Google s’est logiquement adapté à cette évolution dans ses recommandations, jusqu’à définir son Googlebot en indexation mobile first pour la plupart des sites internet. Mais qu’est-ce que cela engendre concrètement ?

Adapter un site internet au mobile first, c’est :

Définir des procédés permettant de mettre en place un site responsive design, c’est-à-dire, dont le format s’adapte au format de lecture,

Optimiser le temps de chargement des pages web pour favoriser l’expérience utilisateur,

Construire des pages optimisées pour une navigation rapide et un accès simplifié à l’information grâce à l’ergonomie et au webdesign.



S’il existe plusieurs techniques pour déployer sa présence à la fois sur mobile et sur ordinateur (comme par exemple le fait de créer des versions différentes de son site avec sous-domaine ou domaine dédié, ou encore à travers la création d’une application mobile), la création de site web responsive reste fortement recommandée. Sinon une refonte du site pourra être envisagée.

Les conséquences pour un site internet qui n’aurait pas anticipé cette transformation pourraient être très importantes : fort taux de rebond, baisse de la visibilité (mauvais positionnement dans les résultats des moteurs de recherche, absence dans les extraits sélectionnés par Google), etc.

Le local au centre des stratégies SEO

Google s’attache tout particulièrement à proposer une réponse aux besoins des utilisateurs en termes de recherches locales. Cela s’est traduit par la mise en place de fiches Google My Business de plus en plus détaillées, mais pas seulement. En effet, il faut se tourner du côté du référencement on-site pour l’observer puisque, si le référencement naturel s’appuie généralement sur la géolocalisation de l’utilisateur effectuant une requête, cela peut-être insuffisant pour investir sa zone de chalandise.

Inclure des secteurs géographiques dans ses balises par exemple, ou directement dans son contenu, permet de déclarer à Google sur quel secteur, le site internet est pertinent. Ceci est notamment vrai pour les TPE et PME pour qui le référencement local présente une réelle opportunité de développement.

Par exemple, dans le cas d’une agence de communication digitale ou agence de communication web située à Toulouse, deux possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez choisir de vous positionner sur la requête « agence web » où la géolocalisation de l’internaute sera prise en compte. En revanche, il existe également la possibilité de choisir son secteur. Il faudra alors ajouter le nom de la localité : par exemple, « agence web Toulouse ».

Recherche vocale : une révolution pour le référencement ?

Enfin, l’émergence des nouvelles technologies de l’information, ainsi que de l’intelligence artificielle a donné naissance à la recherche vocale. Google Home, Amazon Echo et l’ensemble des assistants vocaux pourraient engendrer de grandes évolutions dans le champ de la recherche sur internet et plus particulièrement sur Google. En effet, c’est l’essence même de la recherche sur les moteurs de recherche qui est concernée puisque ce sont les requêtes des utilisateurs qui vont être modifiées, pour devenir de plus en plus précises.

En termes de référencement naturel, ceci n’est pas encore perceptible, mais on devrait observer, à l’avenir, l’émergence des requêtes de longue traîne sur le moteur de recherche. Aussi, celles-ci devraient prendre la forme d’interrogations en se calquant sur le langage naturel des humains, plutôt que le simple alignement de mots-clés. C’est peut-être là où se trouve l’avenir du SEO.

Miser sur la création de sites internet optimisés

En définitive, référencer votre site web fait partie des leviers du web marketing qui vont vous permettre d’être visible, encore aujourd’hui. Toutefois, s’il n’est pas aussi aisé qu’auparavant d’amener son site internet en première page de Google, cela reste possible. Pour cela, il sera nécessaire de suivre les évolutions liées aux changements d’algorithmes, ou encore aux nouvelles pratiques afin de s’y calquer. En revanche, exigence, réactivité et assiduité restent les maîtres-mots du SEO pour parvenir à des résultats satisfaisants.

En ce sens, compléter des procédés d’acquisition de visibilité de court terme tels que l’Adwords avec une stratégie de plus long terme basée sur le référencement naturel SEO reste l’une des stratégies les plus efficaces pour générer du trafic sur votre site internet. De plus, ceci est intéressant en vue de mettre en place un tunnel de conversion rattaché à vos objectifs pour conquérir de nouveaux clients. Le recours à une agence spécialisée peut-être envisageable et intéressant afin d’être conseillé sur la mise en place de son projet web et plus particulièrement sur sa stratégie de long terme.

