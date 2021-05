Les purificateurs d'air Aiibot en promotion chez Amazon

De l'air sain chez soi, débarrassé des poussières, pollens, fumées et mauvaises odeurs ? C'est possible avec les purificateurs d'air Aiibot qui profitent en ce moment de jolies promotions.

Avec les confinements, le besoin de changer d'air n'a jamais été si fort, même à l'intérieur des habitations. Réduire le taux de poussières, pollens, poils d'animaux et autre allergènes potentiels peut être alors un vrai soulagement.

La marque Aiibot propose plusieurs modèles de purificateurs d'air qui, grâce à leur filtre HEPA intégré, pourront capturer les particules en suspension, dont les PM2.5, tandis que le filtre à charbon actif piègera les gaz nocifs.

Le premier appareil proposé ici dispose de ces filtres et ajoute la purification par ions négatifs. Il propose 4 niveaux de vitesse selon les besoins avec un mode veille ne dépassant par les 29 dB de manière à pouvoir aussi fonctionner de nuit. Sa minuterie intégrée permettra également également de limiter sa consommation d'énergie.

Le purificateur d'air Aiibot est proposé actuellement sur Amazon au petit prix de 122,90 € au lieu de 199,99 € en utilisant le coupon de réduction de 7 € présent sur le site ainsi que le code de réduction 5XF82DWS.

Le second modèle de purificateur d'air, toujours proposé par Aiibot, est au format tour et pourra couvrir de grandes pièces (jusqu'à 120 m2). Il embarque un filtre HEPA, un filtre à charbon actif et un filtre à catalyseur froid pour capturer poussières, poils d'animaux, pollens mais aussi fumées et gaz nocifs.

Le purificateur est pilotable en WiFi et pourra être activé via l'assistant numérique Alexa et l'application mobile Smart Life. Sa bande LED 4 couleurs au sommet donnera une indication en temps réel de la qualité de l'air ambiant, modulant la vitesse de ventilation. Un voyant permet également de savoir quand il faudra changer le filtre.

Le purificateur d'air WiFi de Aiibot est disponible chez Amazon au prix spécial de € au lieu de 239,90 € avec le code 82V9VR2X et le coupon de réduction de 15 € présent sur le site.