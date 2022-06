Air Nostrum veut remplacer avions par des dirigeables pour les vols intérieurs

La marque HAV (Hybrid Air Vehicles) compte saisir une opportunité unique sur le marché du transport aérien pour tenter d'imposer ses dirigeables hybrides pour les vols touristiques et internes.

Les différentes législations imposées en Europe viennent perturber le trafic aérien : en France, il est désormais interdit de proposer des vols intérieurs entre deux grandes villes si une alternative par voie ferrée avec trajet de moins de 2h30 est accessible.

En conséquence, ce sont des centaines de vols intérieurs qui ont, ou qui sont en passe de disparaitre. Une situation qui se constate de plus en plus dans l'ensemble de l'Europe qui fait pression sur les trajets en avion pointés du doigt pour leur consommation excessive de carburants fossiles et leurs émissions de gaz à effet de serre.

Pour combler le vide, Air Nostrum, une compagnie aérienne espagnole a signé un accord avec HAV pour l'acquisition de 10 dirigeables hybrides proposant chacun 100 places.

Ces dirigeables nouvelle génération font appel à deux évolutions majeures : des moteurs électriques pour la propulsion et un mélange à base d'hélium pour le ballon. Le tout est équipé de patins pneumatiques permettant un atterrissage presque n'importe où... Du moment que le terrain peut accueillir le ballon dont les dimensions correspondent environ à celle d'un terrain de football.

l'Airlander 10 peut parcourir de 300 à 400 km et n'a pas besoin d'aéroport, il pourrait par ailleurs se poser sur la mer ou sur des lacs. La partie habitable misera sur le spectacle avec de grandes baies vitrées, mais aussi un sol partiellement recouvert de verre.

L'altitude maximale est annoncée à 20 000 pieds, et les trajets réalisés proposeraient une réduction de 90% des émissions de carbone comparé à un même vol en avion de ligne à capacité identique.

Les premiers dirigeables devraient entrer en service d'ici 2025, la fabrication des appareils devrait permettre la création de 1800 emplois au Royaume-Uni.

Ces ballons pourraient également avoir un avantage sur les avions traditionnels : de par une émission carbone quasi neutre et un bruit en fonctionnement quasi nul, ils pourraient être autorisés à survoler des sites jusqu'ici interdits et offrir des parcours touristiques uniques aux voyageurs.