Airbus équipe ses avions de hublots électrochromatiques

C'est sur le CES de Las Vegas qu'Airbus a fait l'annonce : la société aéronautique a signé un partenariat avec Gentex pour la fourniture de hublots électrochromatique à destination de ses avions.

L'avionneur européen devrait ainsi proposer la dernière génération de hublots électrochaomatiques de Gentex auprès de ses clients. On ne sait pas quels avions seront concernés par ce type d'équipement ni même si Airbus les déclinera sur l'ensemble de ses avions. Plus d'informations seront partagées à ce niveau au printemps prochain.

Les hublots de Gentex, baptisés EDW (Electronically dimmable Windows) proposé à Airbus sont particuliers. Ils exploitent les dernières technologies de la marque et sont monoblocs, ils peuvent être remplacés en cas de besoin et amovibles pour leur entretien. Ils profitent d'un nouveau revêtement antipoussière qui résiste mieux dans le temps aux rayures.

Ces fenêtres intègrent un film LCD qui s'opacifie lorsqu'il est parcouru par un courant électrique, permettant de faire varier la teinte du verre et de se passer ainsi de rideaux. Gentex indique que sa dernière génération est 100 fois plus opaque que la précédente et s'obscurcit 2 fois plus vite, elle permettrait ainsi de bloquer 100% de la lumière.

Cette technologie permet aux passagers de faire varier la luminosité tout en continuant de voir à travers le hublot, mais aussi aux avionneurs de se passer de rideaux et donc d'économiser du poids. Par ailleurs, le blocage des rayons infrarouges solaires réduit également les besoins du système de climatisation.