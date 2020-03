Bon plan : les écouteurs AirDots Pro 2 à prix réduits, mais aussi le Xiaomi Smartmi et le chargeur 2 en 1 !

En ce moment vous pouvez faire le plein de promotion sur la plateforme eBay dont les écouteurs AirDots Pro 2 de la marque Xiaomi ! Ces écouteurs sans fil ne pèsent que 4,5 g par oreillette, mais profitent de haut-parleurs imposants de 14,2 mm. Les Airdots Pro 2 possèdent une connectivité Bluetooth 5.0 afin d'obtenir une meilleure stabilité de la connexion.

Ils bénéficient de la réduction de bruit ambiant en utilisant la technologie de double micro et exploitent un contrôle tactile pour la prise d'un appel, la lecture et la mise en pause de l'écoute de musique. Les écouteurs sans fil Xiaomi Air 2 offrent une autonomie de 4 heures et jusqu'à 14 heures avec l'étui de charge.

Les écouteurs sans fil Airdots Pro 2 de Xiaomi sont disponibles sur eBay au prix réduit de 65 €.



Xiaomi Eco-chain a récemment lancé un masque antipollution de l’air efficace contre la poussière et la pollution extérieure. Vous pourrez l'utiliser tout en faisant vos activités sportives grâce à la valve de ventilation. Grâce à sa technologie de filtrage électrique à nanofibre, le filtre à air est apparemment capable d’atteindre une efficacité de filtration des PM2,5 allant jusqu’à 97%.

Vous trouverez ce masque antipollution de Xiaomi sur la plateforme eBay à un prix avoisinant les 6 €. Mais, pour 3 pièces achetées ne payez que 14 € et pour 6 pièces achetées 26 €.



Ce chargeur 2 en 1 est un chargeur sans fil en plus d'être une smart cup mat qui maintient votre tasse au chaud. Sa puissance de charge sans fil maximum est de 15W. La distance de détection de charge est de 7 mm ce qui permet de charger les appareils avec une coque de protection. Sa fonctionnalité Smart Cup mat gardera votre boisson à température constante, très utile surtout en hiver.

Le chargeur 2 en 1 est actuellement proposé au prix de 29 € sur eBay.