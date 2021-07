Reconditionné : pas besoin de se ruiner pour s'offrir des AirPods

Avec les écouteurs AirPods, Apple a pris la tête du marché des écouteurs sans fil TWS et la firme s'est attachée à développer une gamme qui a servi de source d'inspiration à bon nombre d'autres acteurs à tel point que même la douane américaine avait pris des OnePlus Buds pour des contrefaçons... d'AirPods !

Les oreillettes à tige ont fait florès, mais les écouteurs AirPods restent une référence et continuent de s'écouler à des dizaines de millions d'exemplaires, ajoutant des fonctionnalités et jusqu'à l'annulation de bruit avec les AirPods Pro.

Mais cette qualité et ces fonctionnalités ont un prix et Apple, comme pour la plupart de ses autres produits, s'est installé sur une grille tarifaire haut de gamme et pas forcément à la portée de toutes les bourses.

Si l'on peut toujours miser sur les promotions régulières mises en place par les plates-formes d'e-commerce pour espérer gagner quelques euros, il est aussi possible de se tourner vers le marché du reconditionné pour obtenir une belle remise sur le prix.

Car le reconditionnement ne concerne pas que les smartphones et peut aussi s'appliquer aux accessoires, et en particulier aux écouteurs TWS qui deviennent de plus en plus présents aux côtés des appareils mobiles.

Que l'on cherche des AirPods de première génération au meilleur prix, des AirPods 2 plus élaborés ou des AirPods Pro et leurs fonctionnalités avancées, les écouteurs suivent eux aussi un parcours de vérification et de certification de leur fonctionnement avant remise sur le marché à des tarifs abaissés jusqu'à plus de 30% par rapport aux tarifs de référence.

Les accessoires sont proposés avec une observation sur leur état général et avec une garantie de 12 mois qui permet d'éviter les mauvaises surprises d'un achat d'occasion sans ces étapes préalables de préparation. Il existe en France de très nombreuses sociétés spécialisées dans ce domaine, citons par exemple le français Back Market dédié aux produits reconditionnés.