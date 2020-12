Airpods Max : le casque ultra cher d'Apple déjà en rupture de stock

À peine sorti et il n'est plus question de livrer les Airpods Max avant Noël. Le casque ultra haut de gamme d'Apple n'est ainsi plus livrable avant le 8 janvier 2021 au mieux.

Les précommandes ont été rapidement prises d'assaut et le stock initial épuisé en quelques minutes. Pour la France, le nouveau stock ne sera pas disponible avant janvier, mais la situation est bien pire aux USA puisque l'Apple Store évoque une livraison fin mars.

La situation est assez étonnante compte tenu du prix de l'article : 629 euros pour des performances encore inconnues si ce n'est celles évoquées par Apple.