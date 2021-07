Airpods Pro 2 : Apple reporte la sortie à 2022

Selon des informations mises en avant par l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple aurait décidé de reporter la sortie de ses Airpods Pro 2.

Dans une note de l'analyste adressée aux investisseurs, ce dernier indique que la demande du public pour les écouteurs True Wireless est finalement moins forte que prévu. Dans les faits, le marché frôlerait la saturation et Apple aurait anticipé la situation avec des prévisions de vente à la baisse.

Sur cette année, Apple envisage ainsi d'écouler 70 à 75 millions d'écouteurs, c'est 10 millions de moins que prévu initialement. Une situation qui entraine également le rapport de la sortie des nouveaux appareils donc, les Airpods Pro 2 ne devraient ainsi pas être commercialisés avant 2022.

Les Airpods 3 de leur coté sortiront bien d'ici l'automne : version plus accessible des écouteurs, le public visé est plus large que la version Pro. D'ailleurs, les Airpods 3 se présentent comme un modèle charnière : ils reprennent le design des version Pro et seront mieux équipés, sans hausse tarifaire significative.