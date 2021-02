Les Airpods Pro, l'Amazon Fire TV Stick et le Samsung Galaxy S20+ à prix réduit

Le bon plan du jour concerne le smartphone Samsung Galaxy S20+ 5G qui est équipé d'un écran large AMOLED de 6,7 pouces ce qui lui permet une résolution de 3200 pixels x 1440 pixels. Le téléphone Galaxy S20+ exploite un SoC Exynos 990 accompagné de 8 go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne.

Pour les amateurs de photographies le Galaxy S20+ devrait vous plaire avec à l'arrière un capteur principal de 64 mégapixels avec zoom optique x3 /zoom numérique x30 et à l'avant, un capteur photo frontal est de 10 mégapixels. Enfin, le S20 plus est alimenté par une batterie très longue durée de 4500 mAh.

Vous pourrez profiter du smartphone Samsung Galaxy S20+ 5G 128 Go à 629 € au lieu de 1109 € chez Rakuten !



Vous trouverez aussi l'Amazon Fire TV Stick qui une alternative parfaite à une box TV. Il s'agit en effet d'un dongle à brancher directement sur le port HDMI de votre TV. Ce dongle est équipé du système d’exploitation Fire OS, il propose donc tous les services d'Amazon comme Amazon Prime Vidéo ou Amazon Music (abonnement nécessaire). Vous aurez également accès à l’Amazon App Store regroupant de nombreux jeux, mais aussi les applications incontournables !

L’Amazon Fire TV Stick exploite un SOC Mediatek MT766 avec un 1,5 Go de mémoire et un espace de stockage de 8 Go pour les applications et les jeux. Les formats vidéo pris en compte sont H.264 1080p30 et H.265 1080p30. Les formats audio pris en charge sont nombreux : AAC-LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (eAAC+), AC3 (Dolby Digital), eAC3 (Dolby Digital Plus), FLAC, MIDI, MP3, PCM/Wave, Vorbis, AMR-NB, AMR-WB.

Au niveau connectique, vous aurez accès à un port HDMI 2.0b pour relier à la télévision et un port micro-USB. La connectivité sans fil se fera avec le Wi-Fi 802.11 (2.4 GHz uniquement) et le Bluetooth 4.2. Enfin, l’Amazon Fire TV se contrôle par une télécommande fournie.

En ce moment, Boulanger propose l'Amazon Fire TV Stick à 29 € seulement au lieu de 39 € !



Enfin, les écouteurs sans fil AirPods Pro d'Apple sont étanches (transpiration et eau) permettant de les utiliser sans risque pour le sport et les activités d'extérieur. Ils intègrent un système de réduction active de bruit grâce à deux micros et un traitement logiciel continu, pour une expérience sonore optimisée pour la musique comme les conversations.

Cette fonction peut cependant être annulée ponctuellement avec le mode Transparence. Il s'active depuis un capteur-pression qui servira aussi à lancer la musique, passer au morceau suivant ou prendre un appel. Les écouteurs sont également compatibles avec l'assistant numérique Siri.

L'autonomie est de 5 heures sans réduction de bruit et de 4,5 heures avec, mais grâce au boîtier qui sert aussi de système de recharge, l'autonomie totale est de 24 heures.

Rakuten propose les AirPods Pro à 201 € au lieu de 279 € !





