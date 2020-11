AirPods Pro : Apple remplace les modèles touchés par des problèmes de son

Apple propose de remplacer gratuitement des AirPods Pro défectueux en raison de problèmes de son. Des AirPods 3 et AirPods Pro 2 seraient prévus pour 2021.

Apple lance un programme de remplacement pour ses écouteurs sans fil AirPods Pro. Accessoirement, il confirme des soucis qui avaient été remontés par des utilisateurs en début d'année pour des appareils sortis fin octobre 2019.

Le groupe de Cupertino a identifié deux types de problèmes pour le son. D'une part, il est fait mention de grésillements ou bruits statiques avec une intensité qui augmente dans un environnement bruyant, un entraînement ou lors d'un appel. D'autre part, c'est un dysfonctionnement de la technologie de réduction du bruit.



Pour des modèles avant ce mois d'octobre

Le cas échéant et pour l'AirPod Pro concerné (le gauche, le droit ou les deux), Apple le remplacera gratuitement. Les exemplaires potentiellement concernés sont ceux qui ont été fabriqués avant octobre 2020.

La procédure pour le programme de remplacement est explicitée sur le site d'Apple, avec un rendez-vous dans un Apple Store ou pour trouver un centre de services agréé Apple. Il est précisé que le boîtier des AirPods Pro n'est pas concerné et ne sera pas remplacé.

Autre précision d'Apple, son programme de remplacement n'étend pas la durée de la garantie standard des AirPods Pro. Reste que : " Le programme couvre les modèles d'AirPods Pro concernés durant les deux années suivant la première vente au détail du produit. "

Vers des AirPods 3 et AirPods Pro 2 en 2021

Selon Bloomberg, Apple aurait prévu d'introduire en 2021 une troisième génération pour les AirPods et une deuxième génération pour les AirPods Pro avec à l'intérieur une nouvelle puce sans fil.

En plus d'un travail pour améliorer l'autonomie de batterie, le design des AirPods - sans réduction de bruit active - se rapprocherait de celui actuel de la déclinaison Pro avec une tige plus courte et des embouts auriculaires remplaçables.

Les nouveaux AirPods Pro deviendraient eux plus compacts avec dans l'idée d'éliminer tout simplement la célèbre tige équipée d'un capteur de pression pour le contrôle de musique et l'activation de la réduction de bruit.

L'intégration de la réduction de bruit active, des antennes sans fil et des micros dans un format plus compact serait néanmoins un défi. Un design moins ambitieux n'est ainsi pas à écarter au final.