AirPods Studio : les fonctions avancées du casque se dévoilent

Après les écouteurs sans fil TWS AirPods et AirPods Pro, Apple est attendue sur un casque couvrant haut de gamme qui serait baptisé AirPods Studio et se positionnerait en haut de gamme.

Le site 9to5Mac en détaille certaines des fonctionnalités, comme la mise en pause de la musique lorsque le casque est porté autour du cou ou la détection automatique gauche / droite qui n'impose plus de le porter dans un certain sens, comme c'est le cas pour l'immense majorité des casques avec leurs sigles L et R.

Casque Beats / Apple

Le casque AirPods Studio sera logiquement doté de la fonction de réduction active de bruit avec toujours un mode spécial permettant d'entendre une partie des bruits environnants.

On évoque également l'activation de réglages d'égaliseurs spécifiques lorsqu'il sera appairé à un Mac ou un appareil iOS et la possibilité d'une personnalisation grâce à des éléments modulaires et fixés magnétiquement.

Le casque AirPods Studio pourrait être commercialisé en fin d'année au prix de 349 dollars.