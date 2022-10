Prix cassés sur le drone DJI FPV Combo, les Airtags d'Apple, une TV, un écran PC et un clavier

Aujourd'hui, nous mettons en avant les AirTags d'Apple, le drone DJI FPV Combo, la TV TCL 50P618, le clavier Epomaker SK61 et l'écran PC LG UltraGear 34GN9850-B, tous en promotion !

Commençons ce top 5 avec le lot de 4 Apple AirTags qui est en promotion sur Amazon.

Grâce à eux, vous pouvez repérer et retrouver vos objets que vous avez perdus, il est également possible de localiser ses proches ou d’autres appareils grâce à l’application Localiser. Ils se configurent simplement en se connectant instantanément à votre iPhone ou iPad.

Vous avez la possibilité de faire retentir un son afin de retrouver vos affaires. L’AirTag affiche l’indice de protection IP67 (immersion jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum). Pour finir, il est doté d’un accéléromètre qui permet de savoir si l’AirTag est en déplacement.

Sur Amazon, le lot de 4 Apple AirTags est au prix de 92 € au lieu de 129 € avec la livraison d’Amazon.



Continuons avec l’écran incurvé LG UltraGear 34GN9850-B qui bénéficie d’une belle réduction sur le site d’Amazon.

Il est doté d’une dalle de 34 pouces avec une définition de 3440 x 1440 pixels et un très beau taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il profite également des technologies Freesync Premium et Nvidia Gsync qui assurent une bonne synchronisation entre l’écran et la carte graphique.

L’écran affiche un design élégant et nous notons la présence de deux ports HDMI, d’un port USB 2 et de deux ports USB 3. Pour finir, sa forme incurvée permet de vous immerger encore plus dans vos jeux.

Sur Amazon, l’écran incurvé LG UltraGear 34GN9850-B est au prix de 630 € au lieu de 1000 € avec la livraison gratuite.



Poursuivons avec la TV TCL 50P618 qui bénéficie d’une belle promotion chez Carrefour.

La télévision est pourvue d’une dalle LED UHD de 50" avec une définition de 3840 x 2160 pixels en 16:9 avec les technologies HDR10 et HDR HLG. Le téléviseur intègre 2 ports USB, 3 ports HDMI, 1 prise jack et 1 port Ethernet. Au niveau du son, le téléviseur dispose de 2 haut-parleurs de 8 W chacun.

Comme toute TV connectée et intelligente, vous pouvez profiter de vos applications préférées comme Netflix, Disney+ ou encore Prime Amazon. La TCL 50P618 est compatible avec Alexa ou Google Assistant.

La TV TCL 50P618 est au prix réduit de 269 € au lieu de 449 € sur le site de Carrefour.



Passons au drone DJI FPV Combo qui profite de 33 % de réduction sur le site de la Fnac.

Le drone vous offre une portée maximale de 10 km grâce au système de transmission OcuSync 3.0 qui permet d’avoir une transmission vidéo en temps réel. L’appareil DJI FPV peut enregistrer des vidéos 4K/60 ips jusqu’à 120 Mb/s, capturant les détails les plus précis, pour des vidéos aussi palpitantes que le vol. Il intègre un stabilisateur d’image RockSteady qui permet un pilotage dynamique et une bonne fluidité.

Le drone DJI FPV Combo prend en charge des MicroSD d’une capacité de 128 Go. Pour finir, il intègre une batterie de 4920 mAh qui permet jusqu’à 9 heures d’autonomie sans avoir besoin de le recharger.

Sur le site de la Fnac, le drone DJI FPV Combo est au prix de 840 € au lieu de 1249 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le clavier Epomaker SK61 qui est à petit prix sur Amazon.

Ce dernier est doté de commutateurs optiques Gateron qui offrent une très bonne expérience d’utilisation. Il intègre également trois touches de macros programmables. De plus, le clavier profite de la technologie N-Key Rollover qui assure un anti-ghosting. Pour finir, il profite d’un rétroéclairage de 16,8 millions de couleurs avec des centaines d’effets d’éclairage disponibles.

Le clavier Epomaker SK61 est au prix de 68 € au lieu de 100 € avec la livraison gratuite.



D'autres bons plans sont consultables sur notre site comme la vente flash sur Amazon avec des offres exclusives sur des PC portables ou encore Tineco, journée de la marque chez AliExpress avec jusqu'à 62% de réduction !