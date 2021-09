Alan Wake Remastered : quelle configuration pour y jouer ?

Alan Wake profitera d'une version remastérisée qui sortira le 5 octobre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Une bonne nouvelle pour les fans de la franchise qui espéraient un nouvel opus, mais qui seront sans doute ravis de se plonger dans le premier volet modernisé et profitant de nouveaux graphismes plus flatteurs.

Le titre intégrera les deux DLC et des graphismes en 4K avec diverses améliorations, de nouveaux effets visuels et jeux de lumière.

Pour profiter du jeu sur PC, il faudra absolument passer par l'Epic Games Store qui profite d'une exclusivité, et disposer d'une configuration somme toute modeste d'après les éléments partagés.

Ainsi l'éditeur annonce des configurations minimales et recommandées assez sobres pour profiter du titre :

Configuration Minimale :

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : i5-3340 (ou équivalent)

Mémoire vive : 8 GB de mémoire

Graphiques : Nvidia GeForce GTX 960 ou AMD équivalent. 2 Go de VRAM



Configuration Recommandée :