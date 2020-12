Alexa : Amazon teste les commandes par écrit

| Source : The Verge

À la place de la voix, Amazon teste l'écrit pour des commandes à destination d'Alexa via l'application sur iOS.

Avec son assistante vocale Alexa et l'application dédiée sur iOS, Amazon expérimente une fonctionnalité baptisée Type With Alexa. À la place de commandes vocales, il s'agit d'interagir avec Alexa avec des commandes par écrit via le clavier virtuel de l'iPhone.

Cette fonctionnalité Type With Alexa est en préversion publique, mais uniquement pour les utilisateurs aux États-Unis pour le moment. L'interaction se fait par l'intermédiaire de fenêtres de discussion.

Si ce genre de possibilité fait l'objet d'un test avec Alexa, il est déjà possible depuis bien longtemps d'interagir par le biais de commandes par écrit avec Google Assistant et Siri d'Apple. Une lacune bientôt comblée pour Alexa qui paraît donc étonnante.

Type With Alexa est susceptible de permettre une plus grande discrétion au lieu d'élever la voix, sans compter de l'accessibilité pour certains utilisateurs.

" Utilisez Type With Alexa pour interagir avec Alexa sur iOS, lorsque parler n'est pas l'option préférée ", écrit Amazon.