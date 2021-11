Alien Isolation : le portage Android et iOS arrive

Le survival horror Alien : Isolation va prochainement venir s'installer sur Android et iOS.

Feral Interactive vient d'annoncer qu'un portage d'Alien : Isolation sortira sur iOS et Android le 16 décembre prochain.

Figure emblématique du FPS survival Horror, le titre a connu un succès auprès des amateurs du genre. Il est régulièrement cité comme l'un des jeux les plus angoissants et perturbants dans le domaine de par une ambiance très lourde et une immersion réussie.

Le joueur incarnera de nouveau Amanda Riplay 15 ans après la disparition de sa mère. Sa mission est d'enquêter sur la station spatiale Sevastopol à la recherche de la boite noire du Nostromo, le vaisseau dans lequel se sont déroulés les événements du tout premier film Alien. Le joueur devra mener à bien son enquête tout en évitant régulièrement un xénomorphe redoutable ainsi que des androïdes.

Feral Interactive indique que l'intégralité du jeu et de ses contenus ont été portés sur le titre mobile. Des modifications ont été apportées pour faciliter les contrôles. Le jeu à la manette sans fil ne sera pas obligatoire, même s'il reste conseillé.

Alien Isolation est déjà proposé en précommande sur l'App Store au prix de 14,99€, un prix identique sera appliqué sur le Play Store de Google.