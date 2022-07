Aliexpress multiplie les points de collecte en France et en Europe

Aliexpress étend son empire à travers le monde et fait grossir son réseau logistique dans l'hexagone.

Aliexpress, le pendant européen du géant chinois Alibaba souhaite concurrencer un peu plus Amazon en Occident. Pour ce faire, la plateforme de vente a lourdement investi afin d'installer des entrepôts de stockage en Europe, et mis en place un système de SAV et de retour en France sur une sélection de produits.

Mais pour aller plus loin, la marque mise aussi sur son service de collecte installé en France depuis 2021 dans les principales villes du pays. Ce réseau s'étend désormais pour atteindre plus de 36 000 points de collecte.

Il s'agit de proposer aux utilisateurs des points de retrait standard ou automatisés, des casiers dans lesquels sont stockées les commandes : l'utilisateur n'a alors plus qu'à se présenter devant ces grandes armoires rouges pour s'identifier et récupérer son colis, à l'image des Amazon Lockers.

En à peine plus d'un an, Aliexpress a ainsi investi pour installer 36 000 de ces points de collecte en Europe, qu'il s'agisse d'un partenariat noué avec un commerce qui stocke les commandes, ou des casiers automatiques.

En, France, on compte pas moins de 15 9802 points de collecte Aliexpress. Selon Aliexpress, l'utilisation du service de collecte a été multipliée par trois en France sur l'année, les utilisateurs étant intéressés par la possibilité de récupérer leur colis quand bon leur semble. L'un des autres avantages du système est que la livraison en point de collecte est généralement plus rapide que la livraison à domicile.

Aliexpress espère désormais disposer de plus de 47 500 points de collecte en Europe d'ici la fin de l'année. Pour ce faire, la marque tentera de renforcer ses partenariats avec les réseaux Relais COlis et Mondial Relay en France.

Autre axe de progression concernant la logistique de la marque : mettre en avant la livraison combinée. Aliexpress a ainsi mis en place des entrepôts de regroupement en Chine qui permettent de réunir les commandes auprès de différentes boutiques pour les réunir dans un seul envoi. Cela permet par exemple de bénéficier de la livraison en 10 en combinant plusieurs commandes alors que certains produits (les plus petits) sont généralement uniquement proposés en livraison lente sous 30 jours.