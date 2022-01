AliExpress fait de grosses promos sportives

Les opérations promotionnelles s'enchaînent. Après les promos d'hiver, AliExpress lance Sports Mania. Du 24 janvier au 27 janvier à 9h, des produits orientés sport et en très grand nombre bénéficient de prix réduits.

Pour certains articles, ce sont d'ailleurs les promos d'hiver qui profitent d'un éclairage particulier avec une catégorisation dans le sport.

Une page dédiée au défilement presque infini fédère les offres avec les dernières tendances sport. Le spectre est large : sports d'hiver, camping et randonnée, pêche, sports aquatiques, fitness et musculation, cyclisme, loisirs et autres sports.

Parmi les prix les plus bas et avec livraison gratuite, la trottinette électrique iScooter i9Pro est affichée à 249,90 € au lieu de 510 €, et donc une réduction de 51 %.

Pliable et équipée de pneus pleins de 8,5 pouces en nid d'abeille, elle dispose d'un moteur de 350 W pour trois modes de vitesse à 15, 20 et 25 km/h (vitesse limite légale). D'un poids de 13,5 kg, elle peut supporter une charge maximale de 120 kg.

L'iScooter i9Pro est avec double système de freinage intégré (électronique et mécanique), système d'éclairage, amortisseurs au bas de la pédale. Un écran LED informe sur la vitesse, l'état et la charge restante de batterie. Cette dernière promet une autonomie de 25 à 30 km, avec un temps de charge de l'ordre de 4 heures.

Facultative, une application mobile sert pour le régulateur de vitesse, le changement de mode, allumer ou éteindre l'éclairage, vérifier l'état de la batterie et pour diverses statistiques en lien avec la conduite.

D'autres produits de l'opération Sports Mania sur AliExpress