Chez AliExpress, la roue tourne pour gagner des cadeaux high-tech et même un voyage !

La plate-forme AliExpress prépare ses ventes d'été qui débuteront le 27 juin avec de nombreuses promotions et un système de cashback pour des bonus supplémentaires en fonction des achats, mais, pour rappel, les prix promotionnels sont déjà affichés sur le site donc vous pouvez déjà les placez dans votre panier en attendant le jour J, histoire d'éviter les ruptures de stock.

Dès à présent, il est aussi possible de gagner chaque jour des cadeaux avec l'opération La roue tourne. Il suffit de se connecter via l'application AliExpress pour pouvoir participer et tenter de remporter des coupons de réduction, des cadeaux mystères et même le plus gros prix en jeu : un voyage à Rome d'une valeur de 8600 €.

Parmi les cadeaux potentiels, on trouvera des ordinateurs, des objets connectés, des smartphones, des aspirateurs balais...

Des tâches à remplir pour faire tourner la roue un peu plus

Et pour pouvoir faire tourner la roue plusieurs fois, il faudra remplir certaines tâches comme inviter un ami, naviguer sur le site AliExpress ou aller visiter les boutiques des vendeurs.

C'est donc un bon moyen pour se préparer à la vente d'été d'AliExpress avec ses nombreuses réductions qui débutera le 27 juin, mais pour laquelle il est déjà possible de remplir son panier d'articles en promotion jusqu'à -70%.

Comme toujours, la catégorie des produits high-tech est particulièrement bien achalandée, entre smartphones, montres connectées, tablettes tactiles ou robots aspirateurs !

On pourra par exemple profiter du deal du jour (valable uniquement aujourd'hui) pour se rafraîchir avec le ventilateur sur pied intelligent Xiaomi Mi 2 Mijia avec 100 niveaux de réglage, effet de brise longue portée (jusqu'à 14 mètres) et commande vocale Google Assistant ou Alexa. Il est proposé à 56,90 € avec le coupon de réduction SD6FR83.