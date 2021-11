AliExpress Festival du 11.11 : une organisation monstre en France et en Europe pour le Singles Day

Le géant chinois Alibaba a mis en place une organisation monstrueuse sur sa plateforme AliExpress, pour la France et l'Europe, afin de gérer la très forte demande lors du prochain Singles Day le 11 novembre prochain, un Black Friday en encore plus gros. La logistique devra suivre !

Chaque année, le 11.11 ou le jour des célibataires en Chine prend de l'ampleur. Pour rappel, il s'agit du jour ou le commerce en ligne est le plus actif en Chine, avec des ventes plus de deux fois supérieures en chiffre d'affaires à celles du Black Friday / Cyber Monday américain, c'est dire l'enjeu économique de ces 48 heures (en fait du 11 novembre 9h au 13 novembre 9h en France).

Pour l'occasion, AliExpress, Alibaba et Cainiao ont annoncé la mise en place de solutions logistiques d'envergures. La France, qui compte parmi les plus gros utilisateurs d'AliExpress, est particulièrement concernée par cette organisation afin que tout se passe pour le mieux.

En Europe, Cainiao va ainsi lancer pour la première fois de son histoire des centres de tri de colis en Europe comme en France, en Espagne, en Allemagne, ou même en Italie. AliExpress s'est engagé vis-à-vis de ses clients à les livrer en moins de 10 jours pour les colis hors de France et seulement en 3 jours depuis la France. Mieux encore, si les délais ne sont pas respectés, la plateforme chinoise s'engage à rembourser ses clients pour toute commande expédiée depuis des entrepôts chinois ou des entrepôts d'outre-mer opérés par Cainiao.

Pour rappel, AliExpress possède déjà quatre centres en fonctionnement en Europe situés à Paris, Madrid, Brême et Rome qui ont la capacité de trier près d'un demi-million de colis par jour. D'ici mars 2022, ces centres seront capables de doubler leur capacité de tri !

Pour préparer au mieux le Festival du 11.11, AliExpress est en train de créer un vaste réseau de 20 000 points de collecte en France afin que l'on puisse aller récupérer directement son colis. William Wang, le directeur France d'AliExpress explique ainsi que "Grâce à nos innovations continues et à notre partenariat stratégique avec Cainiao, notre système logistique est aujourd’hui particulièrement efficace. Nos vendeurs sont désormais en capacité de livrer leurs commandes en Europe dans des délais imbattables."

Pour rappel, le 11 novembre 2020, le Singles Day d'Alibaba / AliExpress avait généré pas moins de 62,58 milliards d'euros de ventes comparés au 34,7 milliards gagnés en 2019. L'entreprise explose chaque année son record avec par exemple pour la France une croissance à 3 chiffres.

Rappelons enfin que de nombreuses grandes marques possèdent leurs boutiques officielles sur AliExpress (Xiaomi, Poco, OnePlus, Dreame,..) et que de très nombreux revendeurs sont extrêmement bien notés et sérieux. D'ailleurs les internautes français ne s'y trompent pas et n'hésitent plus à acheter sur cette plateforme dont l'ambition est clairement de dépasser Amazon d'ici à quelques années en France, mais également dans toute l'Europe. Nous avons nous même pour la rédaction commandé de très nombreux produits chez eux, et ce depuis des années, sans jamais rencontrer le moindre souci (faîtes juste attention au revendeur que vous choisissez, mais nous ne mettons que les plus sérieux dans nos bons plans, cette remarque étant d'ailleurs valable pour les revendeurs d'Amazon, Fnac, Darty, Cdiscount...).

RAPPEL : même si les offres ne seront accessibles que le 11 novembre à 9h, heure Française, et ce pour 48 heures de folie, AliExpress a déjà mis en place les réductions sur le site, mais qui ne seront effectives le jour J. Pour prendre de l'avance, nous vous conseillons de faire comme les Chinois, à savoir remplir votre panier dès aujourd'hui avec tous vos produits, pour être prêt à le valider le 11 novembre et ainsi d'être certain d'éviter la rupture de stock, qui sera inévitable vu l'ampleur des promotions. Etre rapide va s'avérer capital !

