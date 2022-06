AliExpress ventes d'été : TOUS les smartphones en promotion à ne pas rater ! (Xiaomi, OnePlus, realme,...)

AliExpress lance ce lundi matin 9h ses ventes d'été avec de très nombreuses promotions sur tous les univers, dont la high tech bien entendu, et sur de nombreuses grandes marques. C'est le moment de faire de bonnes affaires !

Pour rappel les ventes d'été chez AliExpress sont du 27 juin au 2 juillet avec de très nombreuses sur tous les univers, et désormais avec une garantie de livraison en trois jours seulement grâce à de nombreux entrepôts européens. Et en cas de retards de livraison, les clients recevront alors des coupons en compensation !

Notez bien les codes promos suivants, valables pour tout le site :

22ETE02 2 € de réduction dès 25 € d'achat

2 € de réduction dès 25 € d'achat 22ETE05 - 5 € dès 50 €

- 5 € dès 50 € 22ETE10 -10 € dès 99 €

-10 € dès 99 € 22ETE13 -13 € dès 139 €

-13 € dès 139 € 22ETE15 -15 € dès 199 €

-15 € dès 199 € 22ETE20 -20 € dès 239 €

-20 € dès 239 € 22ETE25 -25 € dès 299 €

-25 € dès 299 € 22ETE40 -40 € dès 399 €

Mais aussi ces codes, seulement valables pour les produits expédiés depuis l’Europe avec la livraison en 3 à 7 jours :

22ETE5 - 5 € dès 45 €

- 5 € dès 45 € 22ETE15 -25 € dès 110 €



Toutes les promotions sont sur ces pages dédiées :



Et voici notre sélection des promotions les plus intéressantes sur les smartphones sachant que vous pourrez en plus utiliser un coupon de réduction supplémentaire de -20 € sur le site :

Xiaomi

OnePlus

realme

realme GT Master Edition à 194 € avec le code 22ETE15 et coupon site





Doogee

DOOGEE S98 à 284 € avec le code 22ETE20



A vous de jouer !