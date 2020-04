Alphabet (Google) : 41,2 milliards de chiffre d'affaires au premier trimestre

Maison-mère de Google, Alphabet publie ses résultats pour le premier trimestre. Le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 41,2 milliards de dollars en progression de 13 % sur un an. Le bénéfice net trimestriel s'établit à 6,8 milliards de dollars avec une progression de 3 %.

Il faut néanmoins souligner que le bénéfice net du premier trimestre 2019 avait été affecté par l'amende de 1,7 milliard de dollars infligée à Google par la Commission européenne, pour abus de position dominante en matière de publicité en ligne et avec des pratiques liées à AdSense for Search. Sans cette amende, le bénéfice net de ce premier trimestre aurait reculé sur un an.

Les revenus publicitaires de Google ont augmenté de 10 % sur les trois premiers mois de l'année et représentent 82 % du chiffe d'affaires d'Alphabet. Parmi ces revenus publicitaires majoritairement portés par le moteur de recherche Google (à 73 %), ceux liés à YouTube ont le plus progressé (+33 % sur un an) à 4 milliards de dollars.

Directrice financière d'Alphabet, Ruth Porat souligne toutefois que les revenus publicitaires ont connu un important ralentissement en mars. " À compter d'aujourd'hui, nous anticipons un deuxième trimestre difficile pour notre activité publicitaire. "

Cet avertissement est bien évidemment à mettre en relation avec le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 et notamment une diminution des dépenses par les annonceurs, une moindre appétence des internautes pour l'achat de produits.

Dans le même temps, Sundar Pichai, le patron d'Alphabet et Google, précise que l'activité de recherche (search) a augmenté de manière significative. " Les gens comptent plus que jamais sur les services de Google. "

L'activité cloud de Google (qui comprend également G Suite) représente 2,8 milliards de dollars de revenus (+52 %). Les " autres revenus " de Google (abonnements YouTube, musique, matériel avec les Pixel…) progressent de 23 % à 4,4 milliards de dollars. Quant aux " autres paris " d'Alphabet (Waymo, Verily, X Lab…), ils ont coûté 1,1 milliard de dollars au groupe au premier trimestre.