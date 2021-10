Amazfit GTR 3 / GTR 3 Pro / GTS 3 : les montres connectées s'affinent et s'affirment

La marque Amazfit renouvelle ses gammes avec les Amazfit GTR 3 et GTR 3 Pro au boîtier circulaire et l'Amazfit GTS 3 plus carrée.

Il y en aura de nouveau pour tous les goûts dans la nouvelle gamme de montres connectées Amazfit : GT3 et GT3 Pro pour les amateurs du format classique des montres ou GTS 3 pour un style plus carré aux angles arrondis.

La marque en profite pour améliorer la fiche technique par rapport à la génération précédente. L'Amazfit GTR 3 profite d'un affichage AMOLED 1,39 pouce qui passe à 1,45 pouce pour la version Pro avec une belle luminosité maximale de 1000 nits pour une lisibilité même en plein soleil et une bonne finesse d'affichage à 331ppi.

On trouvera de la personnalisation grâce à 150 cadrans comprenant une déclinaison Always On Display et une interface Zepp OS capable d'accueillir des applications tierces.

Amazfit doit fournir un kit de développement pour créer ses propres cadrans et des applications à partager avec les autres utilisateurs. Les montres GTR 3 / GTR 3 Pro et GTS 3 permettent d'afficher les notifications du smartphone compagnon et de réaliser un suivi de l'activité quotidienne et sportive dont les données pourront être transmises à Apple Health ou à Google Fit.

Elles embarquent un cardiofréquencemètre optique doublé d'un capteur de mesure de la SpO2 et font également un suivi du sommeil. On trouvera à bord de la GTR 3 Pro 150 modes sportifs, dont la natation, le boîtier étant étanche jusqu'à 50 mètres.

Les montres GTR 3 et GTR 3 Pro profitent d'un boîtier circulaire en alliage d'aluminium avec une couronne et un bouton, l'écran étant aussi tactile.

La GTR 3 Pro intègre un module GPS embarqué et un micro (absent sur la GTR 3) permettant de prendre des appels directement depuis la montre ou d'activer un assistant numérique.

L'autonomie annoncée est de 12 jours en usage normal et 35 heures en usage GPS continu, et jusqu'à 1 mois en mode économie d'énergie. La version Amazfit GTR 3 atteint jusqu'à 21 jours d'autonomie (ou 10 jours en usage intensif).

Proposant un style plus carré, la montre Amazfit GTS 3 propose un affichage 1,75 pouce avec une densité de 341 ppi et une luminosité maximale de 1000 nits. Son boîtier ne comporte qu'une couronne sur la tranche et ne mesure que 8,8 mm d'épaisseur pour 24,4 g.

Elle reprend les caractéristiques de la GTR 3 et promet jusqu'à 12 jours d'autonomie en usage normal (ou 6 jours en usage intensif) et 20 heures avec GPS en continu.

Les trois montres connectées d'Amazfit arrivent en Europe aux tarifs de 159,99 € pour les modèles Amazfit GTR 3 et l'Amazfit GTS 3 ou 199,99 € pour l'Amazfit GTR 3 Pro.