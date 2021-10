Les montres connectées Amazfit GTR 3 et GTR 3 Pro à prix réduit pour leur lancement mondial

Amafit a renouvelé sa gamme de montres connectées et il y en aura pour tous les goûts, avec notamment les Amazfit GT3 et GT3 Pro pour les amateurs du format classique.

Ces montres sont aujourd'hui disponibles sur la boutique officielle d'Amazfit à prix réduit (uniquement ces deux prochains jours) avec une livraison gratuite en quelques jours depuis l'Espagne !



Pour rappel, l'Amazfit GTR 3 profite d'un affichage AMOLED 1,39 pouce et de 1,45 pouce pour la version Pro avec une luminosité maximale de 1000 nits pour une lisibilité même en plein soleil et une bonne finesse d'affichage à 331ppi.

Vous pourrez personnaliser vos cadrans avec plus de 150 choix disponibles comprenant une déclinaison Always On Display et une interface Zepp OS permettant le support d'applications tierces.

Les montres permettent d'afficher les notifications du smartphone compagnon et de réaliser un suivi de l'activité quotidienne et sportive dont les données pourront être transmises à Apple Health ou à Google Fit.

Elles sont équipées d'un cardiofréquencemètre optique doublé d'un capteur de mesure de la SpO2 et font également un suivi du sommeil. La GTR 3 Pro intègre pas moins de 150 modes sportifs, dont la natation, le boîtier étant étanche jusqu'à 50 mètres.

Les montres GTR 3 et GTR 3 Pro disposent d'un boîtier circulaire en alliage d'aluminium avec une couronne et un bouton, et d'un écran tactile.

La GTR 3 Pro intègre un module GPS et un micro (absent de la GTR 3) permettant de prendre des appels directement depuis la montre ou d'activer un assistant numérique.

L'autonomie annoncée est de 12 jours en usage normal et 35 heures en usage GPS continu, et jusqu'à 1 mois en mode économie d'énergie. La version Amazfit GTR 3 atteint jusqu'à 21 jours d'autonomie (ou 10 jours en usage intensif).

Vous trouverez donc aujourd'hui sur la boutique officielle d'Amazfit chez AliExpress, à prix réduit pendant 2 jours, et avec une livraison gratuite en quelques jours depuis l'Espagne les montres connectées :



Signalons également d'autres promotions sur la boutique Amazfit avec la livraison gratuite depuis l'Espagne :