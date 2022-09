Amazfit GTR 4, GTS 4 et GTS 4 Mini : les montres connectées sont optimisées à l'IFA

La marque Amazfit lance ses nouvelles montres connectées GTR 4 (ronde) et GTS 4 (carrée) / GTS 4 Mini avec de l'AMOLED et des fonctions sportives avancées.

On ne présente plus la marque Amazfit qui s'est fait un nom sur le segment des montres connectées offrant un bon rapport qualité / prix et le salon IFA 2022 est l'occasion de dévoiler les nouvelles gammes GTR 4 (sans version Pro) et GTS 4 ainsi que la variante GTS 4 Mini.

L'Amazfit GTR 4 joue la carte du raffinement avec son boîtier circulaire métallique et sa lunette en verre anti-reflet. Elle embarque 200 cadrans pour une personnalisation poussée et supporte l'Always On Display.

De son côté, la montre Amazfit GTS 4 mise sur un boîtier carré et un poids plume de 27 g, de l'alliage d'aluminium et une couronne de navigation "en forme de pierre précieuse".

Elle offre un affichage AMOLED de 1,75 pouce avec une densité de 341 ppi et supporte elle aussi l'Always on Display. La personnalisation est possible au travers de 150 cadrans.

Les deux montres proposent quelque 150 modes sportifs avec suivi et entraînements (qu'elles peuvent détecter automatiquement) pouvant être transmis sur des services comme Strava ou Adidas Running.

Elles sont aussi les premières à intégrer une "technologie d'antenne GPS à polarisation circulaire" double bande pour assurer une bonne réception et qualité de signal même en environnement complexe, sur la base de la prise en charge de six systèmes satellite.

Sport et suivi d'activité

A l'arrière des boîtiers, on trouvera un nouveau capteur optique BioTracker 4.0 promettant de recueillir un tiers de données pshysiologiques en plus, ce qui sera particulièrement intéressant pour le suivi précis des mesures même lors des mouvements sportifs. Amazfit promet même une précision de la mesure de fréquence cardiaque digne de celle d'une ceinture thoracique.

Les montres GTR 4 et GTS 4 pourront suivre le rythme cardiaque, la saturation en oxygène du sang, le niveau de stress ou la fréquence respiratoire d'une simple pression et en 45 secondes, en plus du suivi du sommeil.

Amazfit ne lésine pas sur l'autonomie avec 14 jours annoncés pour la GTR 4 et une bonne semaine pour la GTS 4. Elles sont équipées du système Zepp OS 2.0 avec des possibilités de personnalisation et même la capacité à installer de mini-applications.

La montre GTS 4 Mini reprend l'essentiel des fonctionnalités dans un format plus compact avec un affichage 1,65 pouce en 336 x 309 pixels, 120 modes sportifs et un suivi de santé permanent. Avec sa batterie de 270 mAh, elle pourra fonctionner pendant 15 jours, et même jusqu'à 45 jours en mode économie si besoin.

Les montres connectées Amazfit GTR 4 et GTS 4 seront disponibles mi-octobre au prix de 199,99 € tandis que l'Amazfit GTS 4 Mini arrivera dès la fin du mois de septembre à un tarif de 99,99 €.