Amazfit introduit les nouvelles montres connectées GTR 2e et GTS 2e orientées style et santé

Axées sur le style et la santé, les nouvelles montres connectées GTR 2e et GTS 2e de Amazfit sont lancées à moins de 118 €.

Dans sa famille de montres connectées GTR 2 et GTS 2, la marque Amazfit accueille les GTR 2e et GTS 2e en continuant de mettre l'accent sur le style avec une certaine élégance, et les fonctionnalités de santé.

La GTR 2e est équipée d'un écran AMOLED HD de 1,39 pouce avec une résolution de 326 ppi, tandis qu'il est de 1,65 pouce avec résolution de 341 ppi pour la GTS 2e. La différence pour l'écran, au design borderless et verre incurvé 2,5D, se fait avec un boîtier au format circulaire pour la première et rectangulaire pour la seconde.



Les montres connectées profitent d'un capteur optique de suivi biologique Biotracker PPG (photopléthysmographie) de dernière génération. D'après Amazfit, elles peuvent effectuer une surveillance du rythme cardiaque pendant une durée de 24 heures et alerter lorsque le rythme cardiaque au repos est anormalement élevé.

Elles bénéficient également de la mesure de la saturation en oxygène du sang et du suivi du sommeil avec la détermination des différents stades de sommeil, la surveillance de l'état de la respiration pendant le sommeil. Des suggestions pour l'amélioration du sommeil peuvent alors être fournies.

Amazfit reprend ses algorithmes pour le traitement de données qui servent à un système d'évaluation de la santé et de la condition physique avec un score PAI (Personal Activity Intelligence) personnalisé.



Avec affichage permanent always-on et plus d'une cinquantaine de cadrans, les montres connectées Amazfit GTR 2e et GTS 2e sont étanches jusqu'à 50 mètres de profondeur (5 ATM). Elles intègrent plus de 90 modes sportifs. L'autonomie annoncée est de 24 jours en utilisation classique pour la GTR 2e et 14 jours pour la GTS 2e.

Ces montres connectées sont avec connectivité Bluetooth 5.0, module GPS + Glonass pour la localisation, contrôle vocal hors connexion. À noter que Amazfit prévoit pour plus tard dans l'année le lancement d'une GTR 2 avec connectivité LTE.

Vous pourrez trouver les montres connectées GTR 2e et GTS 2e au même prix de 129,90 € directement sur le site officiel de Amazfit ou encore à seulement 115,17 € sur leur boutique officielle sur AliExpress en utilisant le code de réduction 2021AMAZFIT.