Bon plan : la nouvelle montre connectée Amazfit GTR Lite à 99 € mais aussi des Huawei,...

La montre Amazfit GTR Lite est une version allégée du modèle original mais qui propose toujours jusqu'à 24 jours d'autonomie et un design sobre et élégant pour s'adapter à toutes les tenues vestimentaires.

Elle propose un affichage AMOLED couleur circulaire 1,39 pouce avec résolution 454 x 454 pixels et elle profite d'une connectivité Bluetooth 5.0 pour la liaison avec un smartphone compagnon dont elle affichera les notifications.

Etanche 5 ATM, elle reste une montre sportive pouvant gérer 8 modes sportifs (un peu moins que la GTR originale, c'est là son côté Lite) dont les données seront visualisables dans l'application Amazfit et elle pourra effectuer un suivi du sommeil en plus de l'activité quotidienne. On trouvera toujours au dos du boîtier un cardiofréquencemètre optique.

La nouvelle montre connectée Amazfit GTR Lite en version internationale est disponible pour son lancement au prix réduit de 99 € en coloris noir avec la livraison gratuite.

