Amazfit T-Rex 2 : la montre connectée des sports extrêmes gagne en autonomie

Après la T-Rex et la T-Rex Pro, voici venir la montre connectée Amazfit T-REX 2 destinée aux sports extrêmes et offrant une belle autonomie.

La marque Amazfit (détenue par Zepp Health) poursuit la lignée de ses montres sportives exigeantes avec le lancement de l'Amazfit T-Rex 2 qui revendique son côté aventurier.

Avec son boîtier résistant aux chocs (certification MIL-STD) et étanche jusqu'à 100 mètres, mais aussi certifiée pour fonctionner entre -30 et +70 degrés Celsius, elle peut accompagner l'utilisateur dans sa pratique de sports extrêmes ou plus calmes sans défaillir.

Elle exploite un affichage AMOLED couleur de 1,39 pouce pour assurer une bonne lisibilité même en plein jour et suffisamment grand pour afficher clairement les indications et notifications.

GPS bi-bande et suivi des paramètres de santé

La nouvelle montre embarque également un module GPS bi-bandes et pouvant assurer une localisation dès 5 satellites accrochés, elle pourra être utilisée comme boussole et afficher l'altitude grâce à son altimètre barométrique intégré.

Il sera possible d'explorer les chemins détournés voire d'improviser sa trace grâce à la navigation en temps réel et au suivi de trajet qui se double d'un mode de navigation de retour direct par le plus court chemin vers le point de départ, avec la possibilité d'importer ses trajets préférés sur la montre.

La montre Amazfit T-Rex 2 intègre pas moins de 150 modes sportifs pré-enregistrés et dispose au dos du boîtier d'un module BioTracker 6PD (soit 6 photodiodes) pouvant fournir quatre paramètres physiologiques : fréquence cardiaque, saturation en oxygène du sang, niveau de stress et fréquence respiratoire.

Et puisqu'il s'agit d'exploration et de dépassement de ses limites, la smartwatch offre une généreuse autonomie de 24 jours. La montre Amazfit T-Rex 2 est annoncée en quatre coloris (noir et doré, noir, vert sauvage, kaki désert) et peut déjà être précommandée sur Amazon et sur le site Amazfit Store FR au prix de 229,90 €, sa commercialisation débutant le 1er juin 2022.